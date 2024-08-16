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Насильственные действия

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2024
16-летнему омичу грозит 20 лет тюрьмы за надругательство над 8-летней девочкой
Любинский районный суд разбирается в деталях дела омича, который обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении 8-летней девочки.
16 августа, 14:09
Планы на Флору, пожилой насильник и пропажа ребенка. Омск сегодня
18 июня, 14:31
На жителя Омской области завели дело за толчки полицейского в патрульной машине
Пьяный житель Таврического района не сдержал агрессии в отношении сотрудника УМВД, теперь его делом занимается следственный комитет.
3 апреля, 13:54
Нашествие опасных насекомых, изнасилование студента и проекты аэропорта. Омск сегодня
13 марта, 14:19
Омский суд наказал 64-летнего мужчину, который домогался до дочери своей жены
29 февраля, 08:41
Мальчику, которого бабушка избила молотком, понадобится пластическая операция
Заведующий отделением нейрохирургии ГДКБ № 3 рассказал, что при травмах, которые имеются у ребенка, как правило, необходима пластика.
20 февраля, 14:05
2023
Пытки от полицейского, образы для Нового года и пельмени без мяса. Омск сегодня
28 декабря 2023, 14:02
Житель Омской области пытался изнасиловать проводницу прямо в купе поезда
20 декабря 2023, 11:17
Оторвалась селезенка. Омич жестоко избил свою сожительницу и попал под суд
В суд уголовное дело направила прокуратура Ленинского округа Омска.
21 ноября 2023, 12:20
Суд наказал казахстанца, который 10 лет назад проник в квартиру омички и изнасиловал
Судебная коллегия признала 63-летнего мужчину виновным в изнасиловании несовершеннолетней и краже в крупном размере.
30 октября 2023, 09:29
В омском суде наказали мужчину за жестокие издевательства над детьми сожительницы
11 октября 2023, 11:26
Сбои в работе Wildberries, таксист-извращенец и эвакуация в Марьяновку. Омск сегодня
29 сентября 2023, 14:43
Шок. Приставал к 12-летней девочке. Омичка и таксист задержали педофила
19 июля 2023, 08:42

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