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Флористика

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Омское правительство планирует в 2025 году потратить 600 тысяч на букеты и венки
29 октября, 11:02
Топ-модель из Омска Влада Рослякова побывала на выставке «Флора»
6 августа, 13:58
В седьмой раз. Назван подрядчик, которому предстоит оформить Флору в Омске
9 июля, 10:00
«Миллион алых роз». Омское правительство закупит наградные букеты на 300 тысяч рублей
21 июня, 04:36
Планы на Флору, пожилой насильник и пропажа ребенка. Омск сегодня
18 июня, 14:31
2023
Сотрудники готовы остаться. В Омске за 18 млн рублей продают студию флористики
5 сентября 2023, 09:00
Зарплата до 5 тысяч в день. В Омске перед праздниками вырос спрос на флористов
Составителей букетов ищут на 14 Февраля и 8 Марта.
11 февраля 2023, 10:51

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