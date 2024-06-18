gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:00

Published Сегодня, 06:00

Modified Сегодня, 06:08

Updated Сегодня, 06:08

иллюстрация

76-летнего омича посадили на 5 лет за сексуальное насилие над 10-летней внучкой

18 июня 2024, 06:00
Фото: gorod55.ru
иллюстрация
Пенсионера приговорили к пяти годам колонии строгого режима и ограничению свободы на полтора года. Также его обязали выплатить компенсацию морального вреда потерпевшей. Приговор может быть обжалован.

В пресс-службе Центрального районного суда сообщили, что суд признал 76-летнего пенсионера виновным в сексуальных действиях в отношении своей 10-летней внучки.

«По итогам рассмотрения уголовного дела виновность подсудимого была доказана совокупностью доказательств, в связи с чем подсудимый был признан виновным. С учетом наличия по делу совокупности смягчающих наказание обстоятельств применена ст. 64 УК РФ», — уточнили в суде.

Пенсионера приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на один год и шесть месяцев. Также суд обязал его выплатить компенсацию морального вреда потерпевшей.

Отметим, что приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, что ранее жители села Сибирское пробрались в дом к односельчанину, который недавно вышел из тюрьмы, и убили его кочергой и ломом. Мужчина отсидел срок за убийство и изнасилование ребенка. Преступление было совершено в 2014 году. Тогда, будучи 15-летним подростком, он заманил в лес шестилетнюю девочку, изнасиловал ее, а затем задушил шнурком от нательного крестика.

Жители Омской области убили односельчанина, виновного в убийстве 6-летней девочки
Узнать подробнее
Читайте также:
После был фаллос. Студенты омского политеха напали на сокурсника и изнасиловали
#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Дети#Уголовное дело#Наказание#Пенсионер#Несовершеннолетние дети#Новости#Исправительная колония#Сексуальное насилие#Несовершеннолетние#Центральный районный суд
Подпишитесь
Теперь окончательно: в Омске одобрили разрешение строить школы и детсады вскладчину
Сегодня, 04:25
Успеть до августа. В Омске выделили 15 млн на изготовление 14 композиций для «Флоры»
Сегодня, 05:03
Отравляющий газ и запах тухлых яиц. Омичи два дня подряд дышали опасными выбросами
Сегодня, 05:15
Потеплеет до +34. После похолодания в Омскую область вернется аномальная жара
Вчера, 09:57
В Омск из Новой Зеландии прибыли самые возрастные кругосветные путешественники
Сегодня, 04:20
Пожар на 2,6 тыс. «квадратах». В омском селе Пикетное ночью вспыхнул склад с зерном
Сегодня, 02:32