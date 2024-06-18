76-летнего омича посадили на 5 лет за сексуальное насилие над 10-летней внучкой

Напомним, что ранее жители села Сибирское пробрались в дом к односельчанину, который недавно вышел из тюрьмы, и убили его кочергой и ломом. Мужчина отсидел срок за убийство и изнасилование ребенка. Преступление было совершено в 2014 году. Тогда, будучи 15-летним подростком, он заманил в лес шестилетнюю девочку, изнасиловал ее, а затем задушил шнурком от нательного крестика.