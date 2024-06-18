76-летнего омича посадили на 5 лет за сексуальное насилие над 10-летней внучкой

Posted Сегодня, 06:00
Published Сегодня, 06:00
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Updated Сегодня, 06:08
В пресс-службе Центрального районного суда сообщили, что суд признал 76-летнего пенсионера виновным в сексуальных действиях в отношении своей 10-летней внучки.
«По итогам рассмотрения уголовного дела виновность подсудимого была доказана совокупностью доказательств, в связи с чем подсудимый был признан виновным. С учетом наличия по делу совокупности смягчающих наказание обстоятельств применена ст. 64 УК РФ», — уточнили в суде.
Пенсионера приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на один год и шесть месяцев. Также суд обязал его выплатить компенсацию морального вреда потерпевшей.
Отметим, что приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Напомним, что ранее жители села Сибирское пробрались в дом к односельчанину, который недавно вышел из тюрьмы, и убили его кочергой и ломом. Мужчина отсидел срок за убийство и изнасилование ребенка. Преступление было совершено в 2014 году. Тогда, будучи 15-летним подростком, он заманил в лес шестилетнюю девочку, изнасиловал ее, а затем задушил шнурком от нательного крестика.