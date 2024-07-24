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Пропавшие дети

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Июль
Версия исчезновения школьницы, изношенные сети и «однушка» за 6 млн. Омск сегодня
24 июля, 13:42
В Омске ищут пропавшую 9-летнюю девочку
14 июля, 06:52
Затопленные рестораны, пропажа подростка и штраф из-за самоката. Омск сегодня
12 июля, 13:58
Июнь
Планы на Флору, пожилой насильник и пропажа ребенка. Омск сегодня
18 июня, 14:31
Срочно. Пошла в магазин за продуктами. В Омске пропала 9-летняя девочка
18 июня, 10:45
Апрель
Не вернулась с прогулки. В Омске пропала 7-летняя девочка в зеленой куртке
Сообщение о пропаже ребенка появилось в группе поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск», девочка исчезла после школьных занятий.
8 апреля, 12:28
Добрался до дома. В Омске из детского сада самостоятельно ушел 5-летний мальчик
1 апреля, 09:51
Ноябрь 2023
Пряталась у мальчика. В Омске нашли пропавшую 13-летнюю школьницу
22 ноября 2023, 14:16
Октябрь 2023
Будет проверка. В Омске из детского сада ушли два 6-летних мальчика
30 октября 2023, 08:44
Жительница Омска распространяла информацию о поисках давно найденного ребенка
17 октября 2023, 13:01

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