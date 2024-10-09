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Подрядчики

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Октябрь
В омской «Птичьей гавани» планируют построить новую смотровую площадку
9 октября, 08:37
Демонтаж и вывоз. Мэрия будет бороться с самовольными торговыми объектами в Омске
6 октября, 06:19
Сентябрь
Выделено 10 миллионов. В Омске хотят отремонтировать морг на территории БСМП-1
30 сентября, 08:40
Август
От нескольких — к сотням. В Омске установят сразу 200 проекционных «зебр» у школ
27 августа, 09:55
В Омске за 15 млн подрядчики отремонтируют подземный переход у парка Победы
27 августа, 05:42
Инвестиции в образование. Названы компании, которые построят новые школы в Омске
20 августа, 08:07
50 метров за 6 млн. В Омске ищут проектировщика для будущего пешеходного моста
7 августа, 10:50
Июль
Нарушений не выявлено. Госстройнадзор оценил ход ремонта дороги по ул. 10 лет Октября
12 июля, 12:16
В седьмой раз. Назван подрядчик, которому предстоит оформить Флору в Омске
9 июля, 10:00
1,5 млн на демонтаж. В Омске ищут подрядчика для сноса аварийного дома на 20 лет РККА
2 июля, 05:44
Июнь
Будем ходить по новому. УДХБ обновит омские тротуары за 50 миллионов рублей
Крайний срок для выполнения всех работ — 30 августа, а значит уже совсем скоро перемещаться по городу «на своих двоих» станет гораздо проще и удобнее.
23 июня, 08:30
Планы на Флору, пожилой насильник и пропажа ребенка. Омск сегодня
18 июня, 14:31
В Омске ищут подрядчиков для создания цветочных инсталляций на выставке «Флора-2024»
18 июня, 04:07
Омские власти снова начали искать подрядчика, который займется подсветкой метромоста
12 июня, 11:44
Омская прокуратура обязала подрядчика недостроя на 6-й Станционной выплатить штраф
5 июня, 09:04
В Омске потратят больше 800 тысяч на услуги скорой помощи на массовых мероприятиях
5 июня, 06:48
На улицах Омска появятся новые светофоры и камеры за 65,5 млн. Публикуем список мест
4 июня, 05:50
Май
Мэр Омска рассказал о планах по демонтажу аварийной школы на 24-й Северной
30 мая, 06:18
Март
В Омской области ищут подрядчиков для организации паромных переправ
9 марта, 06:55
Февраль
Работают в двухсменном режиме. В Омске дорожные службы убирают снег с проездов
3 февраля, 07:20

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