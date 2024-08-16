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Насильственные действия сексуального характера

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Август
16-летнему омичу грозит 20 лет тюрьмы за надругательство над 8-летней девочкой
Любинский районный суд разбирается в деталях дела омича, который обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении 8-летней девочки.
16 августа, 14:09
Июль
Угрожал убийством. Суд накажет мигранта за изнасилование омички
10 июля, 12:43
Июнь
Планы на Флору, пожилой насильник и пропажа ребенка. Омск сегодня
18 июня, 14:31
Март
Нашествие опасных насекомых, изнасилование студента и проекты аэропорта. Омск сегодня
13 марта, 14:19
Февраль
Омский суд наказал 64-летнего мужчину, который домогался до дочери своей жены
29 февраля, 08:41
Декабрь 2023
Житель Омской области пытался изнасиловать проводницу прямо в купе поезда
20 декабря 2023, 11:17
Октябрь 2023
Суд наказал казахстанца, который 10 лет назад проник в квартиру омички и изнасиловал
Судебная коллегия признала 63-летнего мужчину виновным в изнасиловании несовершеннолетней и краже в крупном размере.
30 октября 2023, 09:29
Сентябрь 2023
Омского таксиста, обвиняемого в развращении ребенка, отправили на два месяца в СИЗО
Есть версия, что мужчина уже совершал подобные преступления ранее.
29 сентября 2023, 05:28

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