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Posted Сегодня, 05:03

Published Сегодня, 05:03

Modified Сегодня, 05:10

Updated Сегодня, 05:10

Иллюстрация

Успеть до августа. В Омске выделили 15 млн на изготовление 14 композиций для «Флоры»

18 июня 2024, 05:03
Фото: 1MI
Иллюстрация

Изготовителю композиций для омской «Флоры» готовы заплатить 14,5 млн рублей

На выполнение условий контракта у подрядчика будет чуть больше месяца.

Как и анонсировал сегодня мэр Сергей Шелест, «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» объявило аукцион на изготовление, монтаж и оформление ландшафтных композиций для ежегодной цветочной выставки «Флора». В этом году она посвящена году семьи.

Подрядчику предстоит до 1 августа изготовить 14 композиций, которые установят в Выставочном и Воскресенском скверах. За работу бюджетное учреждение готово заплатить 14,45 млн рублей.

Согласно техзаданию, подрядчик должен будет сделать следующие композиции: «Семейное древо» высотой 3,5 м, «Птицы счастья», «Материнство», «Семейный портрет», «Материнский подвиг», «Встреча», «Мать и дитя», «Переплетение» (состоит из инсталляций «Вихрь», «Петр и Феврония», «Семья»), «Планета детей», «Летучий корабль», «Семейный уют», «Мы родом из детства» (состоит из неваляшки, семи кубиков, домиков из цветных кубиков и воздушных шаров), «Стаханов» (ковш с раскаленным металлом, шестеренки и два угольных развала) и «Матрешки».

Композиция «Матрешки»Композиция «Матрешки»
Композиция "Стаханов"Композиция "Стаханов"
Композиция "Летучий корабль"Композиция "Летучий корабль"
Композиция "Планета детей"Композиция "Планета детей"
Композиция "Семья"Композиция "Семья"
Композиция "Встреча"Композиция "Встреча"
Композиция "Материнский подвиг"Композиция "Материнский подвиг"
Композиция "Семейный портрет"Композиция "Семейный портрет"
Композиция "Материнство"Композиция "Материнство"
Композиция "Птицы счастья"Композиция "Птицы счастья"
Композиция «Семейное древо»Композиция «Семейное древо»
Композиция «Матрешки»
Фото: Портал госзакупок

В Воскресенском сквере разместят герб города Стаханов и матрешек, а в Выставочном — все остальные композиции.

«При монтаже ландшафтных экспозиций, инсталляций и отдельных фигур следует учитывать возможность контакта посетителей с ними, в том числе и возможность физического воздействия», — говорится в техзадании.
Схема размещения композиций на Флоре-2024Схема размещения композиций на Флоре-2024
Схема размещения композиций на Флоре-2024Схема размещения композиций на Флоре-2024
Схема размещения композиций на Флоре-2024
Фото: Портал Госзакупок

Растения для ландшафтных композиций высадят с 25 по 29 июля. А демонтировать инсталляции после завершения работы «Флоры» будут силами городского УДХБ.

Напомним, что «Флора» в 2024 году откроется 2 августа. Выставка будет работать пять дней. Всего на территории двух скверов планируют установит более 30 ландшафтных цветочных экспозиций. В прошлые годы композиции для «Флоры» изготавливал предприниматель Юрий Ткаченко, которому принадлежат «Цветы у Яблоньки». Подряды на оформление он получал с 2016 года.

В Омске ищут подрядчиков для создания цветочных инсталляций на выставке «Флора-2024»
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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Подрядчик#Выставка#Флора#Новости#Цветы#УДХБ#Флора-2024
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