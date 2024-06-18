Успеть до августа. В Омске выделили 15 млн на изготовление 14 композиций для «Флоры»

Напомним, что «Флора» в 2024 году откроется 2 августа. Выставка будет работать пять дней. Всего на территории двух скверов планируют установит более 30 ландшафтных цветочных экспозиций. В прошлые годы композиции для «Флоры» изготавливал предприниматель Юрий Ткаченко, которому принадлежат «Цветы у Яблоньки». Подряды на оформление он получал с 2016 года.