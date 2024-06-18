Успеть до августа. В Омске выделили 15 млн на изготовление 14 композиций для «Флоры»

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
Как и анонсировал сегодня мэр Сергей Шелест, «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» объявило аукцион на изготовление, монтаж и оформление ландшафтных композиций для ежегодной цветочной выставки «Флора». В этом году она посвящена году семьи.
Подрядчику предстоит до 1 августа изготовить 14 композиций, которые установят в Выставочном и Воскресенском скверах. За работу бюджетное учреждение готово заплатить 14,45 млн рублей.
Согласно техзаданию, подрядчик должен будет сделать следующие композиции: «Семейное древо» высотой 3,5 м, «Птицы счастья», «Материнство», «Семейный портрет», «Материнский подвиг», «Встреча», «Мать и дитя», «Переплетение» (состоит из инсталляций «Вихрь», «Петр и Феврония», «Семья»), «Планета детей», «Летучий корабль», «Семейный уют», «Мы родом из детства» (состоит из неваляшки, семи кубиков, домиков из цветных кубиков и воздушных шаров), «Стаханов» (ковш с раскаленным металлом, шестеренки и два угольных развала) и «Матрешки».
В Воскресенском сквере разместят герб города Стаханов и матрешек, а в Выставочном — все остальные композиции.
«При монтаже ландшафтных экспозиций, инсталляций и отдельных фигур следует учитывать возможность контакта посетителей с ними, в том числе и возможность физического воздействия», — говорится в техзадании.
Растения для ландшафтных композиций высадят с 25 по 29 июля. А демонтировать инсталляции после завершения работы «Флоры» будут силами городского УДХБ.
Напомним, что «Флора» в 2024 году откроется 2 августа. Выставка будет работать пять дней. Всего на территории двух скверов планируют установит более 30 ландшафтных цветочных экспозиций. В прошлые годы композиции для «Флоры» изготавливал предприниматель Юрий Ткаченко, которому принадлежат «Цветы у Яблоньки». Подряды на оформление он получал с 2016 года.