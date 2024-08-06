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Флора

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2024
Топ-модель из Омска Влада Рослякова побывала на выставке «Флора»
6 августа, 13:58
Семейная «Флора». Большой фоторепортаж из центра Омска, украшенного цветами
2 августа, 07:17
Началась подготовка. В этом году омичи увидят больше 250 тысяч цветов на «Флоре»
11 июля, 07:25
В седьмой раз. Назван подрядчик, которому предстоит оформить Флору в Омске
9 июля, 10:00
Навигационные указатели для омской «Флоры» обойдутся городу в 117 тысяч рублей
3 июля, 05:15
Планы на Флору, пожилой насильник и пропажа ребенка. Омск сегодня
18 июня, 14:31
Успеть до августа. В Омске выделили 15 млн на изготовление 14 композиций для «Флоры»
18 июня, 05:03
Знакомы с работой. Охраной омской выставки «Флора-2024» за 1 млн займется ЧОП «Свои»
13 июня, 10:43
Без оружия, но с наручниками. За охрану выставки «Флора-2024» в Омске заплатят 1 млн
30 мая, 08:51
2023
Шок. Череда неудач. На омской «Флоре» случился пожар
6 августа 2023, 13:53
Птичку жалко. В день открытия омской «Флоры» сломался масштабный экспонат
Горожане винят друг друга, однако точные причины инцидента неизвестны.
6 августа 2023, 07:53
Украденный куст, хоккейный турнир и открытие памятника Бухгольцу. Омск сегодня
4 августа 2023, 14:27
Время жить, творить, любить. В Омске открывается цветочная выставка «Флора»
4 августа 2023, 09:04
На «Флоре» омичи украли первый куст
4 августа 2023, 05:45
«Будем ценить хорошее». Омичей попросили бережно отнестись к экспонатам «Флоры»
3 августа 2023, 11:03
Еще четыре композиции для омской «Флоры» изготовит владелец «Цветов у Яблоньки»
24 июля 2023, 05:45
Стало известно, когда в Омске откроется выставка «Флора»
18 июля 2023, 09:22
Омское УДХБ потратит еще 5 млн рублей на композиции для оформления «Флоры»
12 июля 2023, 11:04
Первые пошли. Омские озеленители начали высадку цветов к «Флоре»
Выставка откроется в августе.
12 июля 2023, 10:16
Омская предпринимательница Полевьянова все же заключит контракт на оформление «Флоры»
Ранее подписание договора было под вопросом из-за жалобы предпринимателя из Екатеринбурга.
4 июля 2023, 08:49

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