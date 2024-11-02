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Насилие в семье

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2024
История шокирующего насилия: как любовь закончилась убийством 26-летней омички
2 ноября, 06:03
«Звоночки» уже были. Семья погибшей омички поделилась новыми подробностями убийства
22 сентября, 06:31
Не сосчитать переломов. Рецидивист из Омской области жестоко избил свою сожительницу
26 июня, 06:37
Планы на Флору, пожилой насильник и пропажа ребенка. Омск сегодня
18 июня, 14:31
Разлагался на дне. Омича, истязавшего жену, забили насмерть и сбросили в колодец
Обвиняемых в преступлении отправили в СИЗО.
26 февраля, 12:31
2023
В омском суде наказали мужчину за жестокие издевательства над детьми сожительницы
11 октября 2023, 11:26

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