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Насилие над детьми

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2024
16-летнему омичу грозит 20 лет тюрьмы за надругательство над 8-летней девочкой
Любинский районный суд разбирается в деталях дела омича, который обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении 8-летней девочки.
16 августа, 14:09
Ударивший ребенка таксист, «липовый» ФСБшник и арктический холод. Омск сегодня
2 июля, 14:42
Остался след на шее. В Омске водитель такси дал пощечину девочке-пассажирке
2 июля, 12:50
Планы на Флору, пожилой насильник и пропажа ребенка. Омск сегодня
18 июня, 14:31
Увольняется. Омский следком поехал в школу, где учитель избил ребенка во время урока
Пока уголовное дело не возбуждено, нужно сначала оценить всю ситуацию и действия участников инцидента.
12 марта, 07:28
Омский суд наказал 64-летнего мужчину, который домогался до дочери своей жены
29 февраля, 08:41
Мальчику, которого бабушка избила молотком, понадобится пластическая операция
Заведующий отделением нейрохирургии ГДКБ № 3 рассказал, что при травмах, которые имеются у ребенка, как правило, необходима пластика.
20 февраля, 14:05
Гонки с ДПС, экскурсия к самолету в пшеничном поле и банда сутенеров. Омск сегодня
16 февраля, 14:03
2023
Звали на помощь, но никто не пришел. В Лузино мужчина жестоко избил двух подростков
18 декабря 2023, 08:09
Доклад на стол. Бастрыкин взял на контроль дела о проблемах в омских детдомах
Следователи возбудили два уголовных дела и организовали несколько проверок.
17 ноября 2023, 14:41
Суд наказал казахстанца, который 10 лет назад проник в квартиру омички и изнасиловал
Судебная коллегия признала 63-летнего мужчину виновным в изнасиловании несовершеннолетней и краже в крупном размере.
30 октября 2023, 09:29
Купила оружие на маркетплейсе. Как староста областного детдома издевалась над детьми
26 октября 2023, 08:50
Два адских года. В Омске дети-сироты терпели унижения и побои от опекуна
Непонятно, как органы опеки допустили совершение преступления над несовершеннолетними.
25 октября 2023, 07:48
В Омской области воспитанница детского дома била и стреляла в своих сверстников
23 октября 2023, 13:57
«Ломают психику». Воспитанник омского детдома заявил об издевательствах воспитателей
23 октября 2023, 08:03
В омском суде наказали мужчину за жестокие издевательства над детьми сожительницы
11 октября 2023, 11:26
Важно. Не первый раз. В Омской области водитель такси надругался над 13-летней школьницей
27 сентября 2023, 15:23
Многодетного отца из Омской области ставили на учет перед расстрелом детей и шурина
Все преступления мужчина совершал на почве ревности.
25 сентября 2023, 13:56
В Омской области осудили мужчину за насилие над 13-летней девочкой
Педофил отправится в колонию на 13 лет.
24 мая 2023, 05:53
2022
Проворонили педофила. Прокуратура проверит омские органы опеки
Прокуратура проверит омские органы опеки из-за «провороненного» педофила. Мужчина издевался над своими же детьми.
27 октября 2022, 09:16

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