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Пропал ребенок

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Сентябрь
Внимание, пропал ребенок! В Омске разыскивают школьника со шрамом на лбу
7 сентября, 04:43
Август
Ушли без телефонов. В полиции рассказали, как нашли пропавших под Омском грибников
64-летний мужчина взял с собой в лес 9-летнего внука, однако в какой-то момент заплутал и долго не мог выбраться из леса.
19 августа, 08:15
Сбежал за 8 километров. Школьник из Омска отправился в соседнее село и пропал
12 августа, 05:07
Боялся возвращаться домой. Пропавший школьник из Омска провел ночь в подъезде
Мальчик хотел погулять, но его не отпускали родители. Тогда он ушел из дома без спроса.
8 августа, 07:00
Ушел гулять и не вернулся. В Омске оперативно отыскали пропавшего школьника
В отношении мальчика, как сообщили в полиции, не совершалось каких-либо противоправных действий.
8 августа, 04:45
В поисках приключений юный омич сбежал от родителей на Московку
Родители мальчика забили тревогу. Однако совсем скоро его заметили на Московке.
2 августа, 03:17
Июль
Разговаривала по телефону. Появилось видео с пропавшей в Омске 15-летней москвичкой
25 июля, 10:07
Пропавшую в Омске 15-летнюю школьницу начали искать водолазы
Поиски 15-летней москвички продолжаются третьи сутки, волонтеры и полицейские прошли уже 414 километров, сейчас к поисковым мероприятиям подключились водолазы.
24 июля, 13:08
Дело на контроле. Пропажей 15-летней москвички в Омске заинтересовалась прокуратура
23 июля, 13:04
Прочесывают леса и задействуют дроны. В Омске полиция ищет пропавшую школьницу
23 июля, 09:44
Обернулось «уголовкой». Исчезновением школьницы в Омске заинтересовались следователи
23 июля, 08:39
Затопленные рестораны, пропажа подростка и штраф из-за самоката. Омск сегодня
12 июля, 13:58
Был за городом. В Омске отыскали пропавшего 15-летнего школьника
Ребенок не выходил на связь с родителями в течение двух дней.
12 июля, 11:42
Уже уходил. Полицейские попросили помочь с поиском 15-летнего подростка
12 июля, 08:54
Июнь
Планы на Флору, пожилой насильник и пропажа ребенка. Омск сегодня
18 июня, 14:31
Срочно. Пошла в магазин за продуктами. В Омске пропала 9-летняя девочка
18 июня, 10:45
Апрель
Не вернулась с прогулки. В Омске пропала 7-летняя девочка в зеленой куртке
Сообщение о пропаже ребенка появилось в группе поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск», девочка исчезла после школьных занятий.
8 апреля, 12:28
Добрался до дома. В Омске из детского сада самостоятельно ушел 5-летний мальчик
1 апреля, 09:51
Ноябрь 2023
Срочно. Не отвечает на звонки. В Омске пропал смуглый девятилетний мальчик в черной куртке
29 ноября 2023, 15:46
Октябрь 2023
Будет проверка. В Омске из детского сада ушли два 6-летних мальчика
30 октября 2023, 08:44

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