Самые дорогие игроки КХЛ. Сколько заработают хоккеисты «Авангарда» в новом сезоне

Самая высокая зарплата в «Авангарде» будет у нападающего Владимира Ткачева. За сезон он получит 120 млн, контракт с форвардом рассчитан на 5 лет. На второй строчке зарплатного рейтинга расположился нападающий Рид Буше с 95 млн рублей. Отметим, что Ткачев и Буше являются самыми высокооплачиваемыми игроками КХЛ на текущий момент.