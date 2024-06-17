gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:10

Published Сегодня, 05:10

Modified Сегодня, 05:12

Updated Сегодня, 05:12

Хоккеисты «Авангарда» в новом сезоне заработают в общей сложности 834 млн

Самые дорогие игроки КХЛ. Сколько заработают хоккеисты «Авангарда» в новом сезоне

17 июня 2024, 05:10
Фото: ХК Авангард

Хоккеисты «Авангарда» в новом сезоне заработают в общей сложности 834 млн

У нападающих Владимира Ткачева и Рида Буше самая высокая зарплата не только в клубе, но и в Континентальной хоккейной лиге.

Игроки «Авангарда» в сезоне-2024/2025 заработают в общей сложности 834 млн рублей. Такие цифры приводит издание «Спорт-экспресс». Зарплаты хоккеистов указаны без учета бонусов.

Самая высокая зарплата в «Авангарде» будет у нападающего Владимира Ткачева. За сезон он получит 120 млн, контракт с форвардом рассчитан на 5 лет. На второй строчке зарплатного рейтинга расположился нападающий Рид Буше с 95 млн рублей. Отметим, что Ткачев и Буше являются самыми высокооплачиваемыми игроками КХЛ на текущий момент.

Капитан команды защитник Дамир Шарипзянов заработает в сезоне 75 млн рублей, что на 10 млн больше, чем в прошлом.

Зарплата канадского нападающего Линдена Вея составит 70 млн рублей. Защитник Даррен Дитц получит 65 млн. В прошлом сезоне он выступал за ЦСКА и заработал 65 млн.

Американский нападающий Коул Касселс заработает в клубе 50 млн рублей, вратарь Михаил Бердин — 35 млн. В прошлом сезоне голкипер защищал ворота «Сочи», где получил за сезон 32 млн рублей.

Самые «скромные» зарплаты у нападающий Марка Вербы (7 млн), Егора Круженкова (5 млн), Никиты Холодилина (4 млн), Ильи Рейнгардта (3 млн), Александра Филатьева (3 млн).

Отметим, что потолок зарплат в клубах КХЛ составляет 900 млн рублей.

Ранее Город55 сообщал, что в «Авангард» может перейти канадский хоккеист Уэйд Эллисон.

В сезоне 2024/25 в «Авангард» может перейти канадский хоккеист Уэйд Эллисон
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Авангард#КХЛ#Зарплата#Рид Буше#Владимир Ткачев#Дамир Шарипзянов#Илья Рейнгардт#Никита Холодилин#Александр Филатьев#Михаил Бердин
Подпишитесь
«Фекалии стекают в Иртыш»: омский экоблогер — о состоянии канализационных сетей
Сегодня, 06:06
Семья, погибшая на трассе Тюмень — Омск, возвращалась с могилы родственника
Сегодня, 05:04
«Сверкает молния в ночи». Омичам показали удивительные фото и видео ночной грозы
Сегодня, 04:10
Построили в 1910-х. В центре Омска за 39 млн продают старинную деревянную двухэтажку
Сегодня, 04:25
Можно в лес. В некоторых районах Омской области отменили противопожарный режим
Сегодня, 08:45