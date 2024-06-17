Самые дорогие игроки КХЛ. Сколько заработают хоккеисты «Авангарда» в новом сезоне

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
Игроки «Авангарда» в сезоне-2024/2025 заработают в общей сложности 834 млн рублей. Такие цифры приводит издание «Спорт-экспресс». Зарплаты хоккеистов указаны без учета бонусов.
Самая высокая зарплата в «Авангарде» будет у нападающего Владимира Ткачева. За сезон он получит 120 млн, контракт с форвардом рассчитан на 5 лет. На второй строчке зарплатного рейтинга расположился нападающий Рид Буше с 95 млн рублей. Отметим, что Ткачев и Буше являются самыми высокооплачиваемыми игроками КХЛ на текущий момент.
Капитан команды защитник Дамир Шарипзянов заработает в сезоне 75 млн рублей, что на 10 млн больше, чем в прошлом.
Зарплата канадского нападающего Линдена Вея составит 70 млн рублей. Защитник Даррен Дитц получит 65 млн. В прошлом сезоне он выступал за ЦСКА и заработал 65 млн.
Американский нападающий Коул Касселс заработает в клубе 50 млн рублей, вратарь Михаил Бердин — 35 млн. В прошлом сезоне голкипер защищал ворота «Сочи», где получил за сезон 32 млн рублей.
Самые «скромные» зарплаты у нападающий Марка Вербы (7 млн), Егора Круженкова (5 млн), Никиты Холодилина (4 млн), Ильи Рейнгардта (3 млн), Александра Филатьева (3 млн).
Отметим, что потолок зарплат в клубах КХЛ составляет 900 млн рублей.
Ранее Город55 сообщал, что в «Авангард» может перейти канадский хоккеист Уэйд Эллисон.