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Дача

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Ноябрь
В Омске разыскивают пенсионера, пропавшего более 2 месяцев назад при поездке на дачу
3 ноября, 05:32
Октябрь
Нож в руках знакомого: следком раскрывает детали убийства в Советском округе Омска
30 октября, 10:32
Сентябрь
Крупный и сочный. Где жители Омской области собирают шиповник осенью
25 сентября, 09:19
Сбор урожая на даче и огороде: общие правила, советы и сроки
25 сентября, 04:56
Август
Чуть не затопили СНТ. Спасение омских дач обернулось новым наводнением
29 августа, 03:18
Подтопление дачных участков, проезд за 100 рублей и новая вырубка. Омск сегодня
16 августа, 14:33
Июль
Сносит двери, ворует технику. По омским дачам орудует опасный мошенник
К преступлениям оказался причастен 57-летний мужчина, который только в июне освободился из колонии.
30 июля, 05:48
Не только вкусно, но и полезно: как выбрать овощи и фрукты в магазине
25 июля, 05:00
Дело еще на пару миллионов. Во сколько обойдется отделка нового дома в 2024 году
24 июля, 04:46
Омским дачникам рассказали об эффективных способах борьбы с сорняками
Защитить участок от сорняков можно как традиционными, так и не самыми очевидными способами. Подробнее о них — в материале Города55.
22 июля, 09:48
Устроил пожар и сбежал. Житель Омской области из мести поджег дачу своей знакомой
11 июля, 08:24
Июнь
Дело на пару миллионов: во сколько обойдется строительство дачи в 2024 году
26 июня, 04:49
Мощная гроза, зарплаты игроков «Авангарда» и труп на садовом участке. Омск сегодня
17 июня, 14:48
Май
Проверка из-за ноутбуков, пожар с погибшими детьми и затопленные дачи. Омск сегодня
29 мая, 15:02
Все дачи в воде. Омичи бьют тревогу из-за затопления территории СНТ «Каучук»
29 мая, 10:33
Две омские дачницы украли у соседа саженцы и хотели продать их на рынке
В полицию с заявлением о краже обратился 58-летний омич, оказалось, что вещи с его участка украли соседи по СНТ.
24 мая, 13:36
Омичам напомнили, какие дачные маршруты будут курсировать до СНТ в этом году
22 мая, 08:39
Апрель
20 направлений. В омском минтрансе опубликовали расписание садовых маршрутов
В этом году для дачников заработает 20 межмуниципальных маршрутов, они будут курсировать с 20 апреля по 20 октября.
11 апреля, 13:15
Сезон близко. Стало известно, когда в Омске заработают дачные маршруты
Мэр Сергей Шелест сообщил, что автобусы по садовым маршрутам начнут курсировать с 20 апреля, на эти цели направили 11 машин.
10 апреля, 10:54
Март
Все на дачу. Омский минтранс ищет перевозчиков для 21 садового маршрута
16 марта, 10:13

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