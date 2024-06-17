«Сверкает молния в ночи». Омичам показали удивительные фото и видео ночной грозы

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
Накануне в Омске прошли мощные дожди, гремела гроза и дул сильный ветер — до 23 метров в секунду. Омичи в социальных сетях делились фото и видео, запечатлевшими это природное явление.
В паблике «Аварийный Омск» опубликовали впечатляющий снимок, сделанный во время грозы. Многие омичи были поражены тем, что за всю свою жизнь не видели столько молний, сколько было прошлой ночью. Другие же, наоборот, не понимали, почему все так переполошились.
«Грохочет гром, сверкает молния в ночи», — комментируют омичи.
Отметим, что примерно в полночь в омском поселке Ростовка произошло отключение электричества. Вероятно, на это как раз повлияла гроза.
Напомним, что к 18 июня теплый воздух покинет территорию Омской области, уступив место холодному фронту. Ночью температура воздуха составит до +18 градусов, местами ожидается от +7 до +12, а днем температура поднимется максимум до +20 градусов. Ветер не изменит своего направления, а вот осадки прекратятся.