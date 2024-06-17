«Сверкает молния в ночи». Омичам показали удивительные фото и видео ночной грозы

В паблике «Аварийный Омск» опубликовали впечатляющий снимок, сделанный во время грозы. Многие омичи были поражены тем, что за всю свою жизнь не видели столько молний, сколько было прошлой ночью. Другие же, наоборот, не понимали, почему все так переполошились.