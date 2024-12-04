Вырубка деревьев

Спецпроект

Благоустройство на костях: обновление сквера в Омске столкнуло церковь и архитекторов

Летом стало известно о планируемом благоустройстве территории возле кинотеатра «Маяковский». Инвестором и инициатором проекта выступает «Торговая фирма „Омь“», которой принадлежит здание КДЦ. Почему еще не начавшееся благоустройство критикуют — рассказываем в материале Города55.