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Вырубка деревьев

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Декабрь
В администрации Омского района назвали сухостоем реликтовые сосны в Дачном поселке
4 декабря, 13:36
Октябрь
В Омске ради нового корпуса онкодиспансера на Завертяева срубят больше сотни деревьев
25 октября, 09:26
Вблизи морга. В Омске на Нахимова появится высокотехнологичный центр протезирования
25 октября, 08:18
На берегу Замарайки. В омских «Кварталах Драверта» построят огромную школу и детсад
25 октября, 07:15
«Почему мы сами себя убиваем?»: омичка эмоционально высказалась о вырубке деревьев
24 октября, 06:13
Парковка вместо деревьев, сожженный автомобиль и пропажа пенсионера. Омск сегодня
23 октября, 14:43
Останетесь с помойками: вырубка деревьев у «Маяковского» в Омске вызвала жаркие споры
23 октября, 14:11
«Святого ничего нет»: что омичи думают о предстоящем обновлении сквера у Маяковского
18 октября, 06:39
Спецпроект
Благоустройство на костях: обновление сквера в Омске столкнуло церковь и архитекторов
Летом стало известно о планируемом благоустройстве территории возле кинотеатра «Маяковский». Инвестором и инициатором проекта выступает «Торговая фирма „Омь“», которой принадлежит здание КДЦ. Почему еще не начавшееся благоустройство критикуют — рассказываем в материале Города55.
«Никому не мешали». Вдоль дороги на Левобережье Омска спилили сотни деревьев
9 октября, 07:16
Сентябрь
Жизнь без горячей воды, вырубка деревьев и проблемы с транспортом. Омск сегодня
18 сентября, 14:56
Возникли вопросы. Рядом с «Маяковским» в центре Омска хотят вырубить десятки деревьев
18 сентября, 09:09
Более 7 млн ущерба. Полицейские поймали омича, который незаконно рубил деревья
В Омской области под суд пойдет мужчина, который незаконно срубил 420 куб. м сосны и кедра, сумма ущерба от его действий составила 7 млн рублей.
9 сентября, 14:03
Август
Подготовка к отопительному сезону, пересадка деревьев и проблемный мост. Омск сегодня
20 августа, 14:38
В Омске определились с подрядчиком, который займется пересадкой деревьев на Конева
20 августа, 14:03
Пять отказов. Стали известны подробности благоустройства территории у «Маяковского»
19 августа, 06:21
Подтопление дачных участков, проезд за 100 рублей и новая вырубка. Омск сегодня
16 августа, 14:33
«Выпилят, и что останется?»: в Омске у Советского парка из-за стройки срубят деревья
16 августа, 10:20
Омская фирма Элины Шихмирзаевой построит ЖК на месте снесенных «авариек» на Пушкина
16 августа, 07:18
После долгих споров. В Омске одобрили пересадку двух сотен деревьев на Конева
15 августа, 10:43

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