Машины покрылись налетом. Жители Чкаловского поселка пожаловались на выбросы сажи

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Жители Чкаловского поселка рассказали о черном налете на автомобилях в городских пабликах. Так, фотографии машин в саже появились в сообществе «Инцидент Омск».
Похожая ситуация сложилась в Советском округе, на «черный снег» пожаловался житель улицы Энергетиков в паблике «ЧП Омск».
В минприроды Омской области рассказали, что сегодня превышения загрязняющих веществ в воздухе обнаружено не было.
«Уполномоченным в сфере контроля за деятельностью объектов АО „ТГК-11“ является Росприроднадзор, так как данные объекты подлежат федеральному надзору. На сегодняшний день на автоматизированных постах наблюдений превышений предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ по измеряемым показателям не зафиксировано», — сообщили в министерстве изданию NGS55.RU.