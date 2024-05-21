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Машины покрылись налетом. Жители Чкаловского поселка пожаловались на выбросы сажи

21 мая 2024, 11:11
Фото: 1MI
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Жители Чкаловского поселка пожаловались на выбросы сажи

Сегодня утром жители Чкаловского поселка заметили на своих автомобилях черный налет, однако в минприроды сообщили, что сегодня превышение загрязняющих веществ не фиксировалось.

Жители Чкаловского поселка рассказали о черном налете на автомобилях в городских пабликах. Так, фотографии машин в саже появились в сообществе «Инцидент Омск».

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Фото: Инцидент Омск

Похожая ситуация сложилась в Советском округе, на «черный снег» пожаловался житель улицы Энергетиков в паблике «ЧП Омск».

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Фото: ЧП Омск

В минприроды Омской области рассказали, что сегодня превышения загрязняющих веществ в воздухе обнаружено не было.

«Уполномоченным в сфере контроля за деятельностью объектов АО „ТГК-11“ является Росприроднадзор, так как данные объекты подлежат федеральному надзору. На сегодняшний день на автоматизированных постах наблюдений превышений предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ по измеряемым показателям не зафиксировано», — сообщили в министерстве изданию NGS55.RU.
Опять выбросы. В Омске объявили режим «черного неба» первой степени опасности
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#Анастасия Баянова#Омск#Выбросы#Новости#Загрязнение#ОАО "ТГК-11"#ТГК-11#Загрязнение природы#АО «ТГК-11»#Загрязнение окружающей среды#ТЭЦ-5
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