Похолодание до -4. Омичам рассказали о кардинальном изменении погоды в ближайшие дни

В четверг, 23 мая, станет прохладнее. В темное время суток столбик термометра покажет +6…+11 градусов, по северо-западу области — до +1. Днем воздух прогреется до +12…+17 градусов, в северных районах стоит ожидать понижения до +7. На протяжении суток синоптики обещают осадки в виде дождя, грозу и сильный ветер, как и днем ранее.