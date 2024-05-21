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В ближайшие дни в Омскую область придет похолодание до -4 градусов

Похолодание до -4. Омичам рассказали о кардинальном изменении погоды в ближайшие дни

21 мая 2024, 11:49
Фото: 1MI

В ближайшие дни в Омскую область придет похолодание до -4 градусов

По данным синоптиков, конец рабочей недели выдастся прохладным, в некоторых районах области температура воздуха понизится до -4 градусов.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС представили прогноз погоды на ближайшие дни в Омской области. Согласно ему, в регион снова вернется похолодание, продолжатся дожди и периодическое усиление ветра.

Так, завтра, 22 мая, температура воздуха днем поднимется до +19…+24 градусов, а ночью опустится до +5…+10. На протяжении суток прогнозируются осадки, в отдельных районах области возможны гроза и град. Кроме того, стоит ожидать и усиление ветра, порывы будут достигать 20 м/с.

В четверг, 23 мая, станет прохладнее. В темное время суток столбик термометра покажет +6…+11 градусов, по северо-западу области — до +1. Днем воздух прогреется до +12…+17 градусов, в северных районах стоит ожидать понижения до +7. На протяжении суток синоптики обещают осадки в виде дождя, грозу и сильный ветер, как и днем ранее.

24 мая температура воздуха опустится еще ниже. Ночью она составит +1…+4 градуса, местами похолодает до -4, а в светлое время суток — +7…+12 градусов. В пятницу также сохранятся осадки, местами туман.

Фото: Обь-Иртышское УГМС
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