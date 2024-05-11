Северное сияние, утонувший скот и скандал с чиновником. Омск сегодня

Минувшей ночью жители Омской области могли наблюдать в небе полярное сияние. Природное явление отчетливо было видно в том числе и в городе, что случается нечасто. На Земле в настоящее время бушует магнитная буря, которая и вызвала полярное сияние. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, буря достигнет значения G4, что классифицируется как «очень сильная буря». Астрономы говорят, что полярное сияние можно будет увидеть и в ночь с 11 на 12 мая.