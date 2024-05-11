Северное сияние, утонувший скот и скандал с чиновником. Омск сегодня

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Новость № 1. В центре Омска минувшей ночью наблюдали полярное сияние малинового цвета
Минувшей ночью жители Омской области могли наблюдать в небе полярное сияние. Природное явление отчетливо было видно в том числе и в городе, что случается нечасто. На Земле в настоящее время бушует магнитная буря, которая и вызвала полярное сияние. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, буря достигнет значения G4, что классифицируется как «очень сильная буря». Астрономы говорят, что полярное сияние можно будет увидеть и в ночь с 11 на 12 мая.
Новость № 2. В Усть-Ишимском районе из-за паводка утонул домашний скот
Деревня Ашеваны продолжает оставаться под водой. Со слов местных, в населенном пункте утонули овцы и козы, а трупы животных теперь плавают по улицам. Вода в реках Иртыш, Ишим и Туй продолжает прибывать. Местных жителей эвакуировали с затопленных территорий. В некоторых населенных пунктах сейчас можно передвигаться только на лодке.
Новость № 3. Омский чиновник назвал пострадавших от паводка «клоунами»
Вокруг паводка в Усть-Ишимском районе разразился скандал с участием чиновника из областного правительства Степана Огорелкова. Местные жители создали петицию с требованием разобраться, кто виноват в критической ситуации, связанной с потопом в Омской области.
Чиновник Степан Огорелков у себя на странице ВКонтакте (в настоящее время страница закрыта) прокомментировал петицию следующими словами:
«Клоуны, которые в жизни ничего не добились, вы вместо того, чтобы петиции подписывать, берите лопаты и вперед дамбы строить».
В правительстве в отношении Огорелкова проводят проверку.