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Северное сияние, утонувший скот и скандал с чиновником. Омск сегодня

Северное сияние, утонувший скот и скандал с чиновником. Омск сегодня

11 мая 2024, 13:01
Фото: Город55
Итоги дня по версии Города55.

Новость № 1. В центре Омска минувшей ночью наблюдали полярное сияние малинового цвета

Минувшей ночью жители Омской области могли наблюдать в небе полярное сияние. Природное явление отчетливо было видно в том числе и в городе, что случается нечасто. На Земле в настоящее время бушует магнитная буря, которая и вызвала полярное сияние. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, буря достигнет значения G4, что классифицируется как «очень сильная буря». Астрономы говорят, что полярное сияние можно будет увидеть и в ночь с 11 на 12 мая.

Малиновое небо в центре города. Над Омском наблюдали северное сияние
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Взгляните на небо. Следующей ночью в Омске ждут полярное сияние
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Новость № 2. В Усть-Ишимском районе из-за паводка утонул домашний скот

Деревня Ашеваны продолжает оставаться под водой. Со слов местных, в населенном пункте утонули овцы и козы, а трупы животных теперь плавают по улицам. Вода в реках Иртыш, Ишим и Туй продолжает прибывать. Местных жителей эвакуировали с затопленных территорий. В некоторых населенных пунктах сейчас можно передвигаться только на лодке.

«Плавают утонувшие животные». Омичи рассказали о последствиях паводка
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Новость № 3. Омский чиновник назвал пострадавших от паводка «клоунами»

Вокруг паводка в Усть-Ишимском районе разразился скандал с участием чиновника из областного правительства Степана Огорелкова. Местные жители создали петицию с требованием разобраться, кто виноват в критической ситуации, связанной с потопом в Омской области.

Чиновник Степан Огорелков у себя на странице ВКонтакте (в настоящее время страница закрыта) прокомментировал петицию следующими словами:

«Клоуны, которые в жизни ничего не добились, вы вместо того, чтобы петиции подписывать, берите лопаты и вперед дамбы строить».

В правительстве в отношении Огорелкова проводят проверку.

Омский чиновник назвал пострадавших от паводка «клоунами»
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#Евгений Игишев#Омск#Эвакуация#Чиновник#Скандал#Паводок#Правительство#Петиция#Потоп#Итоги дня#Магнитная буря#Северное сияние#Природное явление
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