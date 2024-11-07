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Скандал

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Ноябрь
В Нефтяниках омич привязал собаку к машине, чтобы выгулять ее
6 ноября, 04:45
Октябрь
На этаже нет света и не работают розетки: в общежитии ОмГУ произошел пожар
28 октября, 17:00
Слухи об отставке: что ждет министра культуры Омской области
24 октября, 07:23
«Почему мы сами себя убиваем?»: омичка эмоционально высказалась о вырубке деревьев
24 октября, 06:13
«Святого ничего нет»: что омичи думают о предстоящем обновлении сквера у Маяковского
18 октября, 06:39
Полтавский район без главы: Милашенко подал в отставку после скандального ДТП
17 октября, 07:52
С животных спрос невелик: внезапная версия о причинах появления квадроберов в России
10 октября, 09:50
Омичка с ребенком на поводке рассказала, что к ней каждый день приходят проверки
4 октября, 13:27
Опасения оправдались? В Омске участки на Кемеровской отдают под высотную застройку
3 октября, 05:33
Сентябрь
Холод в группах. Омичи возмутились условиями в детсаду на Андрианова
27 сентября, 12:29
Эксклюзив. Стало известно, кто займет место главы Русско-Полянского района вместо Огорелкова
20 сентября, 09:00
«Штампуют дисциплинарки». Преподавателя ОмГУ пытались наказать за ранний экзамен
20 сентября, 07:14
Закрыли выезд. Скандал с парковкой у нового корпуса ОмГУ продолжает набирать обороты
19 сентября, 14:29
«Молочный заговор»: директор омского дома-интерната обвиняется в получении взятки
19 сентября, 06:31
На повышение после выговора. В омском депархитектуры назначили нового замдиректора
19 сентября, 06:20
Скандал в хоккейной семье, бабье лето и приближение магнитной бури. Омск сегодня
17 сентября, 15:01
Скандал из-за парковки в вузе, зарплаты хоккеистов и северное сияние. Омск сегодня
13 сентября, 14:58
Скандал из-за парковки. В омском вузе преподавателю пришлось читать лекцию на улице
13 сентября, 06:02
Квадроберы в России: кто это, в чем смысл и почему возник скандал с Mia Boyka
10 сентября, 05:00
«Это протест». Психолог объяснил омичам, опасны ли квадроберы и зачем это нужно детям
7 сентября, 11:11

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