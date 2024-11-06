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Магнитная буря

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Ноябрь
В годовщину Октябрьской революции омичей ждут природные катаклизмы
5 ноября, 03:05
Октябрь
Не до сна. В Омской области всю ночь будет бушевать магнитная буря
28 октября, 14:06
Новая рабочая неделя начнется для омичей с погодной неприятности
27 октября, 06:25
На выходных на Омск обрушится новая неприятность
25 октября, 07:59
Скоро жителей Омской области настигнет мощная магнитная буря
Магнитосфера будет возбуждена уже завтра, 25 октября.
24 октября, 13:01
На этой неделе на Омск обрушится очередная неприятность
14 октября, 07:27
Спасение ребенка, череда магнитных бурь и пробки из-за дождя. Омск сегодня
10 октября, 15:27
Запаситесь таблетками. Омичи замерли в ужасе, ожидая новую неприятность
9 октября, 06:38
Выброс плазмы и полярные сияния. На Омск обрушится новая магнитная буря
Уже сегодня вечером после заката в районах Омской области можно будет заметить необычной красоты природное явление.
4 октября, 03:27
Омск на 48 часов накроет мощнейшая магнитная буря
3 октября, 08:32
Приближение магнитных бурь, таксист-извращенец и семья миллионеров. Омск сегодня
2 октября, 15:22
Сентябрь
Помимо снежного циклона, омичей на этой неделе ждет еще одна напасть
24 сентября, 06:58
Бесконечно плохо. На омичей вновь обрушилась неприятность
18 сентября, 07:08
Скандал в хоккейной семье, бабье лето и приближение магнитной бури. Омск сегодня
17 сентября, 15:01
На Омскую область обрушилась мощная магнитная буря
17 сентября, 07:06
Пятница 13-е. На Омск обрушилась третья магнитная буря подряд
13 сентября, 05:16
Над Омской областью разлилось мощное северное сияние. Показываем это чудо
13 сентября, 04:55
Усталость, головные боли. Омичам рассказали, ждать ли магнитных бурь
12 сентября, 07:16
Не ешьте на ночь. Омскую область почти на сутки накроет новая неприятность
10 сентября, 05:51
Задержка самолетов, магнитные бури и новые автобусные маршруты. Омск сегодня
9 сентября, 14:52

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