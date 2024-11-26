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Чиновник

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2024
В Омске заместитель минтруда оставил свою должность
В омском минтруде произошли значительные кадровые изменения: Сергей Добрых покинул пост заместителя министра после серьезного ДТП.
26 ноября, 13:07
Не для людей. В Омской области чиновник оказался в суде из-за отмывания денег
Судебные заседания еще длятся, новое состоится на следующей неделе.
10 июля, 11:27
На скамье подсудимых. Омского чиновника ждет суд из-за взятки в полтора миллиона
26 июня, 13:16
Омский суд вынес приговор чиновнику, из-за халатности которого ребенок упал в колодец
3 июня, 10:17
Громкое задержание: замминистра обороны Иванов задержан по подозрению в коррупции
24 апреля, 02:55
Внезапный уход. В Омске скончался замглавы Ространснадзора Дмитрий Петров
У мужчины осталась семья с двумя детьми.
7 марта, 08:13
«Лучше звоните мне». Омский министр образования рассказал о новом виде мошенничества
Злоумышленники продолжают слать сообщения с фейковых аккаунтов, представляясь главой регионального минобра.
1 февраля, 08:34
Не простили. Чиновника из Омска арестовали у него дома в Лондоне из-за обхода санкций
Считается, что задержанный проводил денежные махинации, обогащаясь незаконным путем.
1 февраля, 08:16
Списал научную работу. Омского замгубернатора лишили ученой степени за плагиат
1 января, 05:58
2023
Мураховский не в тренде. Наркевич стал новым министром омского здравоохранения
20 ноября 2023, 12:03
В омском министерстве региональной безопасности со своего поста ушел первый замглавы
15 ноября 2023, 04:46
Стали еще выше. В Омской области существенно увеличились зарплаты чиновников
12 ноября 2023, 04:43
Зарплаты до 62 тысяч рублей. В омское минприроды требуются начальники и специалисты
31 октября 2023, 07:15
Появились подозреваемые в даче взятки экс-директору «Омскоблстройзаказчика»
21 сентября 2023, 08:02
Омские чиновники смогут получать иностранные награды только с разрешения губернатора
16 августа 2023, 11:50
Омские чиновники будут сообщать губернатору о попытке дать им взятку в отпуске
16 августа 2023, 11:32
Без смартфонов и шпаргалок. Омских чиновников будут тестировать при приеме на службу
8 августа 2023, 11:09
В Омске расширили список чиновников, которым положена компенсация за аренду жилья
1 августа 2023, 06:45
Депутаты, чиновники и менеджеры. Чьи зарплаты омичи считают неоправданно высокими
Сервис по поиску работы SuperJob составил рейтинг самых переоцененных сфер деятельности по мнению омичей.
25 июля 2023, 14:01
Зарплаты от 25 до 43 тысяч. В Омске ищут специалистов для работы в мэрии
10 июля 2023, 07:29

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