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Posted Сегодня, 04:49

Published Сегодня, 04:49

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Updated Сегодня, 04:51

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Взгляните на небо. Следующей ночью в Омске ждут полярное сияние

11 мая 2024, 04:49
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омской области будущей ночью ожидается северное сияние

Природное явление вызвано магнитной бурей, которая бушует на Земле.

Будущей ночью в Омской области можно будет увидеть северное сияние. Об этом рассказали в паблике «Омский Планетарий».

«В ночь с 11 на 12 мая вероятность появления полярных сияний в Омске тоже довольно высока», — рассказали в сообществе.

Природное явление можно было наблюдать прошлой ночью. Омичи в социальных сетях поделились кадрами полярного сияния. Отметим, что на Земле в настоящее время бушует магнитная буря. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, буря достигнет значения G4, что классифицируется как «очень сильная буря».

Во время магнитных бурь метеозависмые люди могут почувствовать недомогание. Оно проявляется в головной боли, усталости, бессоннице или сонливости, панических атаках.

Малиновое небо в центре города. Над Омском наблюдали северное сияние
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#Евгений Игишев#Наука#Омск#Социальные сети#Земля#Природа#Магнитная буря#Полярное сияние
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