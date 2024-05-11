Взгляните на небо. Следующей ночью в Омске ждут полярное сияние

Природное явление можно было наблюдать прошлой ночью. Омичи в социальных сетях поделились кадрами полярного сияния. Отметим, что на Земле в настоящее время бушует магнитная буря. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, буря достигнет значения G4, что классифицируется как «очень сильная буря».