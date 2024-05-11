Взгляните на небо. Следующей ночью в Омске ждут полярное сияние

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
Modified Сегодня, 04:51
Updated Сегодня, 04:51
Будущей ночью в Омской области можно будет увидеть северное сияние. Об этом рассказали в паблике «Омский Планетарий».
«В ночь с 11 на 12 мая вероятность появления полярных сияний в Омске тоже довольно высока», — рассказали в сообществе.
Природное явление можно было наблюдать прошлой ночью. Омичи в социальных сетях поделились кадрами полярного сияния. Отметим, что на Земле в настоящее время бушует магнитная буря. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, буря достигнет значения G4, что классифицируется как «очень сильная буря».
Во время магнитных бурь метеозависмые люди могут почувствовать недомогание. Оно проявляется в головной боли, усталости, бессоннице или сонливости, панических атаках.