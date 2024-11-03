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Евгений Игишев

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3 ноября
Залпы из пушек и атака врукопашную. В Омске наступило «смутное время»
3 ноября, 10:43
На них ездили наши дедушки. Какие раритетные автомобили продают в Омске
3 ноября, 03:00
2 ноября
В омском минприроды переназначили заместителя министра Александра Володева
2 ноября, 07:26
Шашлычки, тунец, тирамису. В Омске делегации накормят из бюджета на 800 тысяч
2 ноября, 06:56
Грибное царство. Под Омском продают ферму по выращиванию вешенок
2 ноября, 05:47
«Тонем с прошлой осени»: омичи — о ситуации с потопом в Осташково
2 ноября, 04:57
1 ноября
«Плакать хочется»: как затопленные дачи в омском Осташково сковывает льдом
1 ноября, 11:51
На омском Левобережье за 25 млн выставили на продажу детский спортцентр с бассейном
1 ноября, 06:53
Омский живодер свернул голову кошке на глазах у ребенка и получил 3 года работ
Мужчина убил животное после ссоры с сожительницей.
1 ноября, 04:48
Курение убивает. В Омске из-за непотушенной сигареты в пожаре погиб мужчина
Возгорание произошло в четырехэтажном доме на улице Химиков. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.
1 ноября, 04:23
В Омске поздно вечером вспыхнул частный дом и хозпостройки
1 ноября, 04:19
Эксклюзив. Знаменитый омский долгострой на 70 лет Октября планируют сдать к концу 2025 года
1 ноября, 03:39
На СВО погиб многодетный отец из Омской области
1 ноября, 02:45
В Омской области переназначили начальников ГЖИ и Главного управления ветеринарии
1 ноября, 02:13
«Когда не твой день»: тренер Звягин рассказал о причинах поражения «Авангарда»
1 ноября, 01:55
31 октября
Снова поражение. «Авангард» уступил «Ладе» со счетом 1:3
31 октября, 15:39
В Омской области ищут вертолет санавиации, который займется перевозкой пациентов
31 октября, 06:50
Эксклюзив. Министр образования Омской области Иван Кротт покинет свой пост
31 октября, 06:17
С бильярдом и баней для директора. В Омске за 220 млн продают элеватор
31 октября, 04:55
Омичи, ждете «Радость»? Когда в центр города вернется знаменитая вывеска
31 октября, 04:23

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