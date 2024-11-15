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Омичи собирают подписи, чтобы убрать с улиц бродячих собак
15 ноября, 06:19
Эксклюзив. Стало известно, кто займет место главы Русско-Полянского района вместо Огорелкова
20 сентября, 09:00
Омичи обратились к главе областного ФСБ из-за скандальной стройки ЖК на Пригородной
20 мая, 12:29
Поплывут в реку. В Омске жители многоэтажек на Пригородной жалуются на новую стройку
29 января, 10:23
2023
Никто столько денег не даст. На капремонт нашумевшей Любинской больницы нужно 212 млн
5 октября 2023, 12:47
О противостояниях, первых жалобах к Хоценко и отставках. Новости воскресного Омска
2 апреля 2023, 14:18

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