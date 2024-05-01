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Posted Сегодня, 14:09

Published Сегодня, 14:09

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

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Перекрытие трассы, уход игроков «Авангарда» и медицинская халатность. Омск сегодня

1 мая 2024, 14:09
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. На трассе Тюмень-Омск снова ограничили движение грузовиков из-за паводка

Из-за паводка на 426, 491 и 579 км трассы Тюмень-Омск не могли ездить фуры, ограничение действовало сегодня, 1 мая, с 09.00 до 10.00 часов, с 12.00 до 13.00 часов, с 15.00 до 16.00 часов и с 18.00 до 19.00. В это время по закрытым участкам могли двигаться лишь большегрузы, принимающие участие в работах по жизнеобеспечению и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Движение опасно. На трассе Тюмень-Омск снова ограничили проезд большегрузов
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Новость №2. Омский «Авангард» не стал продлевать контракты с пятью игроками

Омский хоккейный клуб объявил о прекращении сотрудничества с пятью хоккеистами, команду покинут защитники Богдан Киселевич и Егор Рыков, а также нападающие Иван Телегин, Райан Спунер и Дамир Жафяров. «Авангард» поблагодарил игроков за работу и пожелал удачи в дальнейшей карьере.

«Авангард» не стал продлевать контракты с Телегиным, Спунером и Жафяровым
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Новость №3. Омичка пожаловалась на уход за больными в омской БСМП-1

Женщина рассказала, что ее родственница сломала шейку бедра и была госпитализирована в БСМП-1. Именно там и начались проблемы. После лечения в больнице пострадавшую направили домой с пролежнем, который персонал всячески скрывал от родных омички. Сейчас по факту произошедшего проводит проверку прокуратура.

Привезли домой с пролежнем. Омичка пожаловалась на халатность сотрудников БСМП-1
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Движение опасно. На трассе Тюмень-Омск снова ограничили проезд большегрузов
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