Перекрытие трассы, уход игроков «Авангарда» и медицинская халатность. Омск сегодня

Из-за паводка на 426, 491 и 579 км трассы Тюмень-Омск не могли ездить фуры, ограничение действовало сегодня, 1 мая, с 09.00 до 10.00 часов, с 12.00 до 13.00 часов, с 15.00 до 16.00 часов и с 18.00 до 19.00. В это время по закрытым участкам могли двигаться лишь большегрузы, принимающие участие в работах по жизнеобеспечению и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.