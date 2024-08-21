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2024
Полное погружение в популярную игру: в Китае геймер собрал дома танк
Видео с процессом сбора китаец выложил в соцсетях. Это сделало его очень популярным.
21 августа, 07:52
Ежедневная выручка — 100 000 рублей. На Левом берегу Омска накрыли подпольное казино
Правоохранители пресекли работу казино, расположенного на улице Конева, в момент проверки в помещении находились 12 постоянных клиентов.
15 июля, 09:59
Какие еще есть игры-кликеры помимо Hamster Combat
Виртуальный грызун не является первым, кто предлагает пользователям получать криптовалюту за простые действия. Город55 собрал подборку из подобных игр. Подробности — в материале.
21 июня, 13:40
Для тройки Буше и Ткачева. В «Авангард» может перейти канадский нападающий Майе
Хоккеист Филипп Майе может продолжить карьеру в омском клубе, но официального подтверждения этому пока нет.
2 апреля, 13:46
Предполагаемый организатор подпольного казино обжаловал постановление об аресте
29 марта, 10:40
«Авангард» перевернул игру с ног на голову и сравнял счет в серии с «Локомотивом»
У омичей шайбы забросили Игорь Мартынов, Семен Чистяков и Николай Прохоркин.
28 марта, 18:38
Под сводами омской G-Drive Арены появится новый стяг. Его посвятят Мариненко
16 февраля, 06:32
2023
В шаге от зависимости. Каждый девятый омич ежедневно играет в видеоигры
Оказалось, что жители города предпочитают играть в «стрелялки» и «бродилки», а также в головоломки и квесты.
24 ноября 2023, 10:56
Есть 48 часов. Защитника «Авангарда» Зията Пайгина поместили в список отказов
Если игроком в течение двух суток не заинтересуется другой клуб из КХЛ, то он отправится в Высшую хоккейную лигу.
28 октября 2023, 09:01
Омский «Авангард» продлил контракт на 3 года с 18-летним защитником Михаилом Гуляевым
В текущем сезоне КХЛ он провел 17 матчей и набрал 5 очков при показателе полезности «+5».
16 октября 2023, 13:31
Омский «Авангард» расторг контракт с нападающим Павлом Куликовым
16 октября 2023, 02:18
793 млн на всех. С какими зарплатами начнут новый сезон игроки омского «Авангарда»
12 августа 2023, 08:01
Из омского «Авангарда» ушли нападающий Наиль Якупов и защитник Антон Белов
29-летний крайний нападающий Наиль Якупов заключил контракт с «Авангардом» в 2020 году. 36-летний защитник Антон Белов играл в «Авангарде» в сезоне 2022/2023, а также с 2008 по 2013 годы.
1 июня 2023, 11:46
Пополнение у «ястребов». В «Авангард» перешел форвард из казанского «Ак Барса»
Контракт рассчитан на 3 года.
29 мая 2023, 11:50
Омский «Авангард» покинули сразу семь хоккеистов
Также ранее стало известно о расторжении контракта с Федором Малыхиным.
1 мая 2023, 08:24

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