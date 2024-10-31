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Трасса Тюмень-Омск

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Октябрь
В ночь на 1 ноября перекроют один из участков трассы Тюмень-Омск
31 октября, 12:49
Сентябрь
Выскочила на «встречку». В ДТП на трассе Тюмень-Омск погибла 16-летняя школьница
25 сентября, 15:57
Май
На участке трассы Тюмень-Омск снова перекрыли движение для большегрузов
О перекрытии участка федеральной автодороги сообщили в региональном УМВД, фуры не смогут ездить по 426 километру.
16 мая, 08:36
Апрель
Одно большое море. В МЧС России показали кадры с затопленной трассы Тюмень-Омск
Специалисты ведомства заняты круглосуточным поддержанием стабильности дамбы, защищающей дорогу от «большой воды».
28 апреля, 11:50

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