Привезли домой с пролежнем. Омичка пожаловалась на халатность сотрудников БСМП-1

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Омичка рассказала о ситуации в городском паблике «Инцидент Омск». Родственница женщины сломала шейку бедра во время падения, после чего ее госпитализировали в БСМП-1. Именно там, по словам автора жалобы, и начались проблемы.
«Операцию отменяли несколько раз в связи с ухудшением состояния. Мы, родственники, и подумать не могли, что причина этому огромный пролежень, который образовался в области крестца. Мы постоянно посещали нашу маму, но о пролежне, который стал уже 4 стадии, узнали перед выпиской. В момент перевязки меня выгнали из палаты, вероятно, чтоб я не увидела масштабов трагедии», — рассказала омичка.
Сейчас женщина пытается связаться с министерством здравоохранения и привлечь к ситуации внимание правоохранительных органов.
«Мы остались один на один с этой бедой! У меня на руках лежачий человек с гниющим пролежнем, температурой и болью. Кто за это ответит?!» — добавила горожанка.
Напомним, что о проблемах в больнице сообщалось и ранее. Так, в середине марта в ожоговом отделении учреждения настолько сильно протекала крыша, что персонал был вынужден расставлять на полу ведра и в таких условиях делать перевязки посетителям.