Движение опасно. На трассе Тюмень-Омск снова ограничили проезд большегрузов

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Из-за паводка на 426, 491 и 579 км федеральной трассы Тюмень-Омск ограничат проезд большегрузов, об этом сообщили в региональном УМВД. Движение будет перекрыто сегодня, 1 мая, с 09.00 до 10.00 часов, с 12.00 до 13.00 часов, с 15.00 до 16.00 часов и с 18.00 до 19.00.
Проезжать по закрытым участкам в это время сможет лишь транспорт, принимающий участие в работах по жизнеобеспечению и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Тюменской области.
Напомним, что некоторые участки трассы перекрывали вчера, 30 апреля. Ограничения пришлось вводить из-за паводка, вода в реке Ишим поднялась до рекордной отметки в 1159 см.