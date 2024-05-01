Движение опасно. На трассе Тюмень-Омск снова ограничили проезд большегрузов

Из-за паводка на 426, 491 и 579 км федеральной трассы Тюмень-Омск ограничат проезд большегрузов, об этом сообщили в региональном УМВД. Движение будет перекрыто сегодня, 1 мая, с 09.00 до 10.00 часов, с 12.00 до 13.00 часов, с 15.00 до 16.00 часов и с 18.00 до 19.00.