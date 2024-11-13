gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Уголовный кодекс

Выбрать дату
2024
2 года и 6 месяцев: омский суд вынес приговор водителю за смертельное ДТП
Суд приговорил 62-летнего водителя к 2,5 годам лишения свободы за смертельное ДТП. Мужчина проигнорировал свое плохое самочувствие и продолжил движение, выехав на встречную полосу.
13 ноября, 10:28
Пострелял по-пьяни: омич получил срок за хулиганство с карабином
Житель Большереченского района Омской области получил 1 год и 6 месяцев принудительных работ за то, что устроил стрельбу из карабина возле кафе.
10 октября, 09:08
Украл иконы и обчистил дачников. В Омске накажут мужчину за серию краж на 200 тысяч
Омская полиция сообщила об окончании следствия по делу о девяти кражах. Подозреваемый — 32-летний житель Ленинского округа. Его обвиняют в краже имущества с дачных участков и краже икон из павильона на проспекте Космическом.
3 июня, 07:29
18-летний омич оставил комментарий в соцсети и попал в список экстремистов
23 мая, 13:10
Возбуждено уголовное дело. Появились подробности жуткой аварии на омской трассе
Дело заведено по статье 238 УК РФ, предположительная причина аварии — разрыв колеса у одной из фур.
16 марта, 11:40
Смертельное падение, уголовное дело о халатности и дом за 100 миллионов. Омск сегодня
27 февраля, 14:19
Незаконный отлов животных, пробки из-за метели и нападение на собаку. Омск сегодня
26 января, 13:56
Суд вынес приговор жителю Омской области, который шесть раз пырнул ножом жену
После ударов женщина скончалась, а преступник пытался оправдать себя состоянием алкогольного опьянения.
12 января, 13:10
2023
Выстрелил из неприязни. Суд оставил приговор убийцы из Омской области без изменений
Областной суд рассмотрел уголовное дело 43-летнего жителя Седельниковского района.
23 ноября 2023, 13:02
В Омске будут судить работников организации за кражу 17 млн на ремонт крыши дома
Проблема неэффективного использования средств, выделенных на ремонт жилых домов, была затронута на совещании под руководством Дмитрия Демешина.
5 октября 2023, 13:07
Директор омской компании ответит за злостное уклонение от выплаты задолженностей
Директор ООО СК «Давит» привлечен к уголовной ответственности за неуплату миллионных кредитов.
28 августа 2023, 10:48
Важно. В правительстве поддержали проект об уголовном наказании за уклонение от мобилизации
3 августа 2023, 11:45
Омский суд рассмотрит дело владельца квадроцикла, на котором девочке оторвало пальцы
На предпринимателя, который предоставлял услуги проката, завели уголовное дело.
3 августа 2023, 10:10
Владимир Путин подписал поправки в уголовный кодекс о дискредитации участников СВО
В уголовном кодексе теперь предусмотрена ответственность за «фейки» обо всех участниках спецоперации — неважно, добровольцы они или наемники ЧВК «Вагнер».
18 марта 2023, 13:22

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика