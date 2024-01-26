Снежный ад. Вечером пятницы после сильной метели Омск сковали 10-балльные пробки

Не легче ситуация и в Октябрьском округе Омска. Там водители застряли на улице Лизы Чайкиной, затруднено движение на спуске с виадука на Космическом проспекте. На Московке же пробки отмечены на Машиностроительной улице, а также на улице Кирова и Новокирпичной. Горят «красным» и улицы городка Нефтяников, пробки начинаются с Красного Пути и продолжаются на улице Заозерной и проспекте Королева.