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Published Сегодня, 12:14

Modified Сегодня, 12:14

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После сильного снегопада омские дороги сковали 10-балльные пробки

Снежный ад. Вечером пятницы после сильной метели Омск сковали 10-балльные пробки

26 января 2024, 12:14
Фото: 1MI

После сильного снегопада омские дороги сковали 10-балльные пробки

Километровые заторы образовались на многих магистралях города, сложно проехать не только по центру, но и по отдаленным районам.

Согласно данным приложения «Яндекс Карты», вечером пятницы Омск снова погряз в заторах. Однако сегодня ситуация сложнее, чем обычно — движение затрудняют последствия сильного снегопада, который не прекращался целый день.

Так, в вечерний час-пик, традиционно, в «ловушку» попали водители, которые решили проложить маршрут через центр города. Максимальный показатель уровня пробок сейчас отмечен на улицах Пушкина, Гагарина, Фрунзе и Маршала Жукова. На некоторых участках ситуация осложняется ДТП: например, из-за аварии в левом ряду затруднено движение на пересечении улицы Красных Зорь и проспекта Карла Маркса, такая же ситуация и на улице Гагарина.

Как отмечалось ранее, километровые пробки накрыли не только центр. На левобережье также образовались заторы, речь идет об улицах 3-й Енисейской, бульваре Архитекторов и улице Перелета. Кроме того, из-за двух дорожных происшествий, заторы достигли максимальной отметки на улице Волгоградской, для которой пробки скорее редкость, чем норма.

Не легче ситуация и в Октябрьском округе Омска. Там водители застряли на улице Лизы Чайкиной, затруднено движение на спуске с виадука на Космическом проспекте. На Московке же пробки отмечены на Машиностроительной улице, а также на улице Кирова и Новокирпичной. Горят «красным» и улицы городка Нефтяников, пробки начинаются с Красного Пути и продолжаются на улице Заозерной и проспекте Королева.

Фото: Скриншот приложения «Яндекс Карты»
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#Пробки#Омск#Омская область#Новости#Затор на дороге#Заторы#Анастасия Баянова#Пробка#10-балльные пробки#Яндекс Пробки#Дорожные пробки
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