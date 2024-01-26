Снежный ад. Вечером пятницы после сильной метели Омск сковали 10-балльные пробки

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Согласно данным приложения «Яндекс Карты», вечером пятницы Омск снова погряз в заторах. Однако сегодня ситуация сложнее, чем обычно — движение затрудняют последствия сильного снегопада, который не прекращался целый день.
Так, в вечерний час-пик, традиционно, в «ловушку» попали водители, которые решили проложить маршрут через центр города. Максимальный показатель уровня пробок сейчас отмечен на улицах Пушкина, Гагарина, Фрунзе и Маршала Жукова. На некоторых участках ситуация осложняется ДТП: например, из-за аварии в левом ряду затруднено движение на пересечении улицы Красных Зорь и проспекта Карла Маркса, такая же ситуация и на улице Гагарина.
Как отмечалось ранее, километровые пробки накрыли не только центр. На левобережье также образовались заторы, речь идет об улицах 3-й Енисейской, бульваре Архитекторов и улице Перелета. Кроме того, из-за двух дорожных происшествий, заторы достигли максимальной отметки на улице Волгоградской, для которой пробки скорее редкость, чем норма.
Не легче ситуация и в Октябрьском округе Омска. Там водители застряли на улице Лизы Чайкиной, затруднено движение на спуске с виадука на Космическом проспекте. На Московке же пробки отмечены на Машиностроительной улице, а также на улице Кирова и Новокирпичной. Горят «красным» и улицы городка Нефтяников, пробки начинаются с Красного Пути и продолжаются на улице Заозерной и проспекте Королева.