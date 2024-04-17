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10-балльные пробки

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Апрель
В вечерний час-пик на омских дорогах образовались километровые пробки
17 апреля, 13:56
Февраль
По традиции. После сильной метели дороги Омска снова погрязли в 9-балльных пробках
8 февраля, 13:18
Январь
Незаконный отлов животных, пробки из-за метели и нападение на собаку. Омск сегодня
26 января, 13:56
Снежный ад. Вечером пятницы после сильной метели Омск сковали 10-балльные пробки
26 января, 12:14
Огромная пробка, жестокие собачники и неудачный поход в Европу. Омск сегодня
19 января, 13:47
Пешком быстрее. В вечерний час-пик омские дороги снова сковали километровые пробки
17 января, 13:24
В час-пик из-за сильнейшей метели Омск сковали 10-балльные пробки
10 января, 12:34
Декабрь 2023
«Все оттаяли». Вечером пятницы на улицах Омска образовались 10-балльные пробки
15 декабря 2023, 12:33

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