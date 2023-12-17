ТЭЦ-3, пресс-конференция Президента и косули. Темы уходящей недели

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Неполадки с коммуникациями продолжаются — после заморозков и череды недельных отключений тепло не вернулось, но робко постучалось в квартиры омичей — «город начал согреваться», как тогда отметил Виталий Хоценко. Средняя температура теплоносителя поднялась. Но жалобы и обращения никуда не делись.
Но уже во вторник о похолодании заявили жители городка Нефтяников — как оказалось, вечером в понедельник вышел из строя один из котлов уже ТЭЦ-3. Особенно много жалоб пришлось на утро вторника. Энергетики приняли срочные меры: запустили дополнительные бойлеры, а некоторые дома перевели на отопление от Кировской районной котельной. Вместе с тем прояснился и масштаб беды, накрывшей Омск: на сайте госзакупок появился аукцион на 17,7 млн рублей — такова стоимость ремонта оборудования и фильтров ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, принадлежащих «ТГК-11».
Само собой, большое количество отказов критически важных коммуникаций города привлечет внимание силовых ведомств. Ранее сотрудники прокуратуры посещали проблемные ТЭЦ и участвовали в оперативных совещаниях. На итоговой пресс-конференции прокурор Омской области Алексей Афанасьев рассказал, что причиной отказа котлов стало некачественное топливо. Ситуация затронула больше полутора тысяч жилых домов и 193 социальных учреждения.
Неполадки на ТЭЦ-3 удалось исправить уже на следующий день — тепло начало возвращаться в Нефтяники. Вместе с тем, «ТГК-11» опубликовала еще один контракт — уже на капитальный ремонт турбоагрегатов. Стоимость контракта — 32,6 млн рублей, подрядчика определят 28 декабря.
Ну, а под конец недели «удружили» теплосети: сначала в Чкаловском поселке произошли аварии в Городской больнице №17, и на пересечении Космического проспекта и улицы Товстухо. В это же время, на Красном Пути тяжелая техника пробивала себе путь к поврежденным коммуникациям — ремонтные работы шли между домами №65 и №67.
Ранее Прокуратура Омской области возбудила уголовное из-за массового отключения отопления. В субботу федеральный Следственный Комитет сообщил о том, что Александр Бастрыкин, председатель СК, затребовал доклад о решении проблем с отоплением у омичей. Тоже самое требование огласили ресурсоснабжающим организациям и в других регионах.
Со всей России на прямую линию с президентом поступило больше 2 млн сообщений. Россиян интересуют Специальная военная операция, повышение тарифов и цен на продукты, импортозамещение и вопросы здравоохранения. Основные заявления президента — в трансляции Города55.
Несколько важных вопросов президенту задали и омичи. К Владимиру Путину обратился раненый штурмовик из Омской области Андрей Никишин. Он попросил президента обеспечить российских служащих РЭБ-глушилками против дронов, так как их в зоне СВО очень мало. В скором времени вопрос был решен — так необходимый комплект снаряжения отправился адресату
Довелось задать вопрос Президенту и омской прессе: корреспондент ГТРК Иртыш, Елена Беляева, спросила Владимира Путина о планах расширения трассы Тюмень-Новосибирск. Планы — есть:
«Средства есть, они выделены, планы реализуются. Конкретно этот участок надо посмотреть, обязательно скажу об этом Хуснуллину. Вопрос требует больших инвестиций», — ответил президент.
Сама журналистка рада, несмотря на то, что ее вопрос был почти «под занавес» пресс-конференции. Более того, она рассказала и о своих впечатлениях — ознакомиться с ними можно ниже.
Внезапно Омск стал ключевой точкой на маршруте миграции — косули продолжают забеги по городу, попадая в новости и неприятности. Как рассказали в Минприроды — причина такого поведения в близости кормовых площадок, например, сельхозполей. Само собой — дикие животные привлекают много внимания, тем более в городе. И не всегда это внимание идет на пользу.