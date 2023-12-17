ТЭЦ-3, пресс-конференция Президента и косули. Темы уходящей недели

Но уже во вторник о похолодании заявили жители городка Нефтяников — как оказалось, вечером в понедельник вышел из строя один из котлов уже ТЭЦ-3. Особенно много жалоб пришлось на утро вторника. Энергетики приняли срочные меры: запустили дополнительные бойлеры, а некоторые дома перевели на отопление от Кировской районной котельной. Вместе с тем прояснился и масштаб беды, накрывшей Омск: на сайте госзакупок появился аукцион на 17,7 млн рублей — такова стоимость ремонта оборудования и фильтров ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, принадлежащих «ТГК-11».