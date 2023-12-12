Ждать следующей зимы. В Омске ищут компанию для ремонта трех ТЭЦ

Компании-победителю также нужно до начала работ разработать планы и графики, которые утвердит «ТГК-11». Договором предусмотрен запрет на фото- и видеосъемку на территории предприятия и выкладывание файлов в интернет. За какую фотографию с подрядчика будут взыскивать неустойку в размере 10 тысяч рублей, а если это придет к штрафу, то в размере штрафа.