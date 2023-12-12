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Published Сегодня, 05:28

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Updated Сегодня, 05:31

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Ждать следующей зимы. В Омске ищут компанию для ремонта трех ТЭЦ

12 декабря 2023, 05:28
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске ищут подрядчика для ремонта в следующем году трех ТЭЦ

Ремонт фильтров и оборудования ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 начнется после 1 марта 2024 года.

На портале госзакупок накануне появился аукцион на ремонт оборудования и фильтров ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, которые принадлежат акционерному обществу «ТГК-11». Подрядчику готовы заплатить за работу 17,7 млн рублей. Ее результатом должна стать бесперебойная работа и увеличение срока эксплуатации оборудования основных и вспомогательных цехов, с чем в этом году возникли серьезные проблемы.

Ремонт трех городских ТЭЦ запланирован на 2024 год. Подрядчик должен зайти на объекты 1 марта и сдать работу до конца 2024 года. По условиям контракта, гарантия на ремонт составит один год. В течение этого срока все дефекты предстоит исправлять бесплатно.

Компании-победителю также нужно до начала работ разработать планы и графики, которые утвердит «ТГК-11». Договором предусмотрен запрет на фото- и видеосъемку на территории предприятия и выкладывание файлов в интернет. За какую фотографию с подрядчика будут взыскивать неустойку в размере 10 тысяч рублей, а если это придет к штрафу, то в размере штрафа.

Напомним, что уже полторы недели в Центральном округе из-за неисправных котлов на ТЭЦ-5 замерзают омичи. Жалобы на холод в квартирах появляются ежедневно, как и отчеты от «ТГК-11» и минэнерго об исправлении ситуации и запуске котлов.

Сегодня, 12 ноября, с проблемами с отоплением столкнулись жители Нефтяников и Левобережья. Выяснилось, что еще вчера вечером на ТЭЦ-3 вышел из строя один из котлов, из-за чего параметры отопления были снижены. Сейчас энергетики ремонтируют оборудование, а часть домов микрорайона «Континентальный» перевели на Кировскую котельную. Сколько времени займет ремонт — неизвестно.

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#Общество#Ремонт#Омск#Омская область#Подрядчик#Госзакупки#Новости#ТЭЦ#ТГК-11#Холод#Проблемы#Юлия Истомина#Ремонт труб#Отключение отопления в 30-градусные морозы в Омске
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Ледяной ад дошел до Нефтяников. На омской ТЭЦ-3 в 30-градусный мороз сломался котел
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