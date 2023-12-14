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В Омской области неизвестные расстреляли трех косуль и выбросили трупы в кювет

В Омской области неизвестные расстреляли трех косуль и выбросили трупы в кювет

14 декабря 2023, 02:12
Фото: Управление по охране животного мира
Туши животных нашли на трассе Петропавловск-Омск.

В минувшее воскресенье, 10 декабря, сотрудники «Управления по охране животного мира» во время рейда обнаружили трех особей косули сибирской. Неизвестные расстреляли животных, а трупы сбросили в кювет в 10 метрах от трассы Петропавловск-Омск в Исилькульском районе.

На месте нашли 3 гильзы 12 калибра. Инспектор природоохраны подал заявление в полицию по факту незаконной охоты.

Ранее Город55 рассказывал, что жители Омской области встретили на трассе стадо косуль. Пара десятков животных переходили дорогу неподалеку от железнодорожного переезда.

Держатся поближе к полям. В Омской области пара десятков косуль вышли к людям
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#Происшествия#Полиция#Исилькульский район#Территория#Евгений Игишев#Инспектор#Незаконная охота
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