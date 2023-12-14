В Омской области неизвестные расстреляли трех косуль и выбросили трупы в кювет

В минувшее воскресенье, 10 декабря, сотрудники «Управления по охране животного мира» во время рейда обнаружили трех особей косули сибирской. Неизвестные расстреляли животных, а трупы сбросили в кювет в 10 метрах от трассы Петропавловск-Омск в Исилькульском районе.