В Омской области неизвестные расстреляли трех косуль и выбросили трупы в кювет

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В минувшее воскресенье, 10 декабря, сотрудники «Управления по охране животного мира» во время рейда обнаружили трех особей косули сибирской. Неизвестные расстреляли животных, а трупы сбросили в кювет в 10 метрах от трассы Петропавловск-Омск в Исилькульском районе.
На месте нашли 3 гильзы 12 калибра. Инспектор природоохраны подал заявление в полицию по факту незаконной охоты.
Ранее Город55 рассказывал, что жители Омской области встретили на трассе стадо косуль. Пара десятков животных переходили дорогу неподалеку от железнодорожного переезда.