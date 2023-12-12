Причина найдена. Прокуратура рассказала, из-за чего Омск замерзает вторую неделю

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Сегодня прокурор Омской области Алексей Афанасьев проводит итоговую пресс-конференцию, посвященную результатам работы ведомства за год. Не обошлось и без упоминания ледяного кошмара, в котором город живет уже вторую неделю.
«По авариям на ТЭЦ, а точнее по котлам одна из озвученных причин — некачественное топливо, из-за него котлы два раза запускались и оба раза ломались. Ситуация оказалась серьезной: понижение температуры затронуло 1,6 тыс домов и 193 социальных учреждения», — отметил прокурор.
По его словам, сотрудники прокуратуры в скором времени проверят все котельные при ТЭЦ, принадлежащих «ТГК-11». Ранее прокуратура, напомним, сообщала о возбуждении уголовного дела по факту предоставления услуг теплоснабжения ненадлежащего качества.
«Будет перерасчет для потребителей, ситуация на контроле у прокуратуры», — резюмировал Алексей Афанасьев.
Добавим, что в «ТГК-11» никакой информации о причинах аварии не озвучили.