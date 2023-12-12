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Posted Сегодня, 10:08

Published Сегодня, 10:08

Modified Сегодня, 10:11

Updated Сегодня, 10:11

иллюстрация

Причина найдена. Прокуратура рассказала, из-за чего Омск замерзает вторую неделю

12 декабря 2023, 10:08
Фото: Город55
иллюстрация

Прокуратура рассказала, из-за чего Омск замерзает вторую неделю

По информации ведомства, проблема затронула больше 1,6 тыс домов в городе.

Сегодня прокурор Омской области Алексей Афанасьев проводит итоговую пресс-конференцию, посвященную результатам работы ведомства за год. Не обошлось и без упоминания ледяного кошмара, в котором город живет уже вторую неделю.

«По авариям на ТЭЦ, а точнее по котлам одна из озвученных причин — некачественное топливо, из-за него котлы два раза запускались и оба раза ломались. Ситуация оказалась серьезной: понижение температуры затронуло 1,6 тыс домов и 193 социальных учреждения», — отметил прокурор.

По его словам, сотрудники прокуратуры в скором времени проверят все котельные при ТЭЦ, принадлежащих «ТГК-11». Ранее прокуратура, напомним, сообщала о возбуждении уголовного дела по факту предоставления услуг теплоснабжения ненадлежащего качества.

«Будет перерасчет для потребителей, ситуация на контроле у прокуратуры», — резюмировал Алексей Афанасьев.

Добавим, что в «ТГК-11» никакой информации о причинах аварии не озвучили.

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