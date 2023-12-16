Сутки без отопления и горячей воды. Омичи остались без услуг из-за аварии

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
В Омске жители нескольких многоэтажек на Красном Пути уже сутки сидят без горячей воды и отопления. Как рассказали Городу55 местные, услуги отключили еще вчера вечером. На коммуникациях произошла авария. В настоящее время техника работает между домами № 65 и № 67 по улице Красный Путь.
Как рассказали местные жители, о времени устранения аварии в управляющей компании не сообщают.
Напомним, ранее глава следкома России Александр Бастрыкин затребовал доклад о решении проблем с отоплением в Омске. Причиной стали поломки на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-3, из-за которых жители Центрального округа, а затем Нефтяников и Левобережья остались без отопления в аномальные морозы.