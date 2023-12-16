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Posted Сегодня, 11:57

Published Сегодня, 11:57

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

В Омске на Красном Пути жители многоэтажек остались без воды и отопления

Сутки без отопления и горячей воды. Омичи остались без услуг из-за аварии

16 декабря 2023, 11:57
Фото: Предоставлено Городу55

В Омске на Красном Пути жители многоэтажек остались без воды и отопления

В настоящее время на месте работает техника.

В Омске жители нескольких многоэтажек на Красном Пути уже сутки сидят без горячей воды и отопления. Как рассказали Городу55 местные, услуги отключили еще вчера вечером. На коммуникациях произошла авария. В настоящее время техника работает между домами № 65 и № 67 по улице Красный Путь.

Фото: Предоставлено Городу55

Как рассказали местные жители, о времени устранения аварии в управляющей компании не сообщают.

Напомним, ранее глава следкома России Александр Бастрыкин затребовал доклад о решении проблем с отоплением в Омске. Причиной стали поломки на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-3, из-за которых жители Центрального округа, а затем Нефтяников и Левобережья остались без отопления в аномальные морозы.

Главный следователь России затребовал доклад о ситуации с отоплением в Омске
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#Омск#Отопление#Авария#Горячая вода#Евгений Игишев
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Главный следователь России затребовал доклад о ситуации с отоплением в Омске
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