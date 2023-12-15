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Журналист задала вопрос о расширении трассы в Омской области

В жизни не отличается от телетрансляций: омская журналистка — о конференции с Путиным

15 декабря 2023, 08:56
Фото: Скриншот трансляции
Журналист задала вопрос о расширении трассы в Омской области

Задавшая вопрос Путину омская журналистка рассказала о деталях прямой линии

Вопрос Елены Беляевой прозвучал под занавес пресс-конференции.

Корреспондент ГТРК «Иртыш» Елена Беляева, задавшая вчера Владимиру Путину вопрос о расширении федеральной трассы в Омской области, поделилась с Городом55 впечатлениями о пресс-конференции с главой государства. Напомним, что 14 декабря президент ответил на вопросы журналистов в юбилейный, 20-й раз.

«Обстановка была максимально рабочей. Времени было крайне мало, несмотря на то, что мы приехали в Гостиный двор за два часа до начала прямой линии. Все журналисты старались свою работу выполнить, записать нужные интервью, операторы снимали обстановку. Самое главное — не пропустить очередь в зал, где проходила конференция. За час до начала выстраиваются журналисты, и чем ближе ты ко входу, тем лучше место в зале займешь. Это ключевое, так как больше шанс задать вопрос», — поделилась журналист.

Елена отметила, что все четыре часа, пока шла пресс-конференция, она держала табличку с названием телеканала. Вопрос корреспонденту удалось задать под самый конец прямой линии.

«Очень устала поясница. Под конец пришлось кричать „Сибирь! Омск!“. Мы кричали вместе с моей коллегой Катей Булучевской (корреспондент „12 канала“ — прим. ред.). В какойто момент президент отреагировал на нас. Очень приятно. Мне кажется попасть на пресс-конференцию президента и задать ему вопрос — это мечта многих журналистов. Я рада, что все сложилось», — рассказала Елена.

Корреспондент добавила, что атмосфера на пресс-конференции ровно такая же, как ее видят люди по телевизору.

«Вот также это было, как мы по телевизору видим. В зале, наверное, в два-три раза атмосфернее. Президент такой же, как и по телевизору. Я его второй раз в жизни видела. Первый — на молодежном фестивале в 2017 году. Но тогда издалека. Не сказала бы, что в жизни он отличается от телетрансляций. Очень уверенно держится», — добавила журналист.

Напомним, что на вопрос Елены Беляевой о расширении трассы Тюмень-Новосибирск, президент ответил, что названный участок нужно посмотреть отдельно, но ремонт запланирован, а средства уже выделены.

Омская журналистка спросила у Путина о планах по расширению трассы Тюмень-Новосибирск
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#Общество#Омск#Омская область#Владимир Путин#Иртыш#Сибирь#Телевизор#Пресс-конференция#Евгений Игишев#Журналисты#Атмосфера
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