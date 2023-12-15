В жизни не отличается от телетрансляций: омская журналистка — о конференции с Путиным

Корреспондент ГТРК «Иртыш» Елена Беляева, задавшая вчера Владимиру Путину вопрос о расширении федеральной трассы в Омской области, поделилась с Городом55 впечатлениями о пресс-конференции с главой государства. Напомним, что 14 декабря президент ответил на вопросы журналистов в юбилейный, 20-й раз.