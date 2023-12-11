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Омичи пожаловались на отсутствие тепла после включения резервного котла на ТЭЦ-5

«Ужас». Омичи продолжают жаловаться на отсутствие тепла после включения котла на ТЭЦ

11 декабря 2023, 09:14
Фото: 1MI

Омичи пожаловались на отсутствие тепла после включения резервного котла на ТЭЦ-5

После новости о запуске резервного котла на ТЭЦ-5, горожане массово сообщают, что ситуация с отоплением в квартирах все еще не претерпела изменений.

Так, на проблему пожаловались жители многократного дома по адресу: ул. Масленникова, 82. По словам местных, температура воздуха в квартире составляет +9 градусов, ситуацию спасает только обогреватель, который работает пятый день подряд.

«Такое чувство что с каждым днем все холоднее. На окнах лежат куртки, обогреватель не отключается уже 5 день, а температура больше чем +9 не поднималась ни разу. Спим не то что под 5 одеялами, а еще и в спальнике. Ужас какой-то, из 6 батарей в двушке, две еле теплых — остальные ледяные», — рассказала омичка.

Кроме того, женщина отмечает, что управляющая компания перестала отвечать на вопросы жителей. Все, что можно услышать по телефону — сообщение об отсутствии информации.

«УК буквально перестала отвечать на что-то, слесаря нет, ответов нет, говорят: „прекратите звонить, как появится информация, повесим на дом ждите“. Дома маленькие дети, уже все заболели, ни помыться, ни сделать обычные домашние дела. Жить невозможно в собственной квартире», — добавила жительница.

О похожей проблеме рассказали жители дома по адресу: ул. 3-я Молодежная, 77. Там, по словам местных, батареи остаются еле теплыми уже несколько дней.

«Дома холодно, батареи еле теплые, окна все во льду, где что они включили, как мерзли так и мерзнем!» — написала омичка.

Об отсутствии тепла говорят и горожане, проживающие в доме №31 по улице Куйбышева. Там в помещениях температура воздуха падает до 16 градусов, и даже после новостей об устранено неполадок, ситуация не меняется.

«В квартире 16 градусов. Заявили, что ситуация с теплом в квартирах у омичей наладилась. В каком месте ситуация наладилась, спрашиваю?!» — пожаловалась местная жительница.

Такая же ситуация наблюдается во многих домах Омска, среди них: ул. 24-я Северная, 216Б, ул. Яковлева, 12, ул. Кемеровская, 17 и другие.

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