Тепло возвращается в Нефтяники. На омской ТЭЦ-3 запустили сломавшийся котел

Posted Сегодня, 02:30
Published Сегодня, 02:30
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Updated Сегодня, 02:32
Поздно вечером 12 декабря министр энергетики Омской области Владимир Шнипко сообщил в своем телеграм-канале, что на ТЭЦ-3 запустили котел, который вышел из строя.
«Час назад на ТЭЦ-3 специалисты отремонтировали котлоагрегат №13, который вышел из строя накануне. Сейчас на этом котлоагрегате продолжаются гидравлические испытания, после — будет проводиться разогрев и запуск теплосетей. Постепенно, к утру, специалисты будут повышать параметры температуры и давления», — рассказал министр.
Сейчас на ТЭЦ-3 работают все 7 энергокотлов.
Напомним, что жители Нефтяников и часть домов Левобережья вчера утром пожаловались на холод в квартирах. Позже в ТГК-11 сообщили об аварии на ТЭЦ-3. Энергетики запустили дополнительные бойлеры, а один из участков запитали от районной котельной.