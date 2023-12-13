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В Омске на ТЭЦ-3 отремонтировали сломавший котел

Тепло возвращается в Нефтяники. На омской ТЭЦ-3 запустили сломавшийся котел

13 декабря 2023, 02:30
Фото: Прокуратура Омской области

В Омске на ТЭЦ-3 отремонтировали сломавший котел

Сейчас на станции работают все 7 агрегатов.

Поздно вечером 12 декабря министр энергетики Омской области Владимир Шнипко сообщил в своем телеграм-канале, что на ТЭЦ-3 запустили котел, который вышел из строя.

«Час назад на ТЭЦ-3 специалисты отремонтировали котлоагрегат №13, который вышел из строя накануне. Сейчас на этом котлоагрегате продолжаются гидравлические испытания, после — будет проводиться разогрев и запуск теплосетей. Постепенно, к утру, специалисты будут повышать параметры температуры и давления», — рассказал министр.

Сейчас на ТЭЦ-3 работают все 7 энергокотлов.

Напомним, что жители Нефтяников и часть домов Левобережья вчера утром пожаловались на холод в квартирах. Позже в ТГК-11 сообщили об аварии на ТЭЦ-3. Энергетики запустили дополнительные бойлеры, а один из участков запитали от районной котельной.

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#Ремонт#Омск#Омская область#Температура#Евгений Игишев#Гидравлические испытания#Отключение отопления в 30-градусные морозы в Омске
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