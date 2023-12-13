Тепло возвращается в Нефтяники. На омской ТЭЦ-3 запустили сломавшийся котел

Напомним, что жители Нефтяников и часть домов Левобережья вчера утром пожаловались на холод в квартирах. Позже в ТГК-11 сообщили об аварии на ТЭЦ-3. Энергетики запустили дополнительные бойлеры, а один из участков запитали от районной котельной.