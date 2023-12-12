Ледяной ад дошел до Нефтяников. На омской ТЭЦ-3 в 30-градусный мороз сломался котел

Напомним, что последние полторы недели из-за неисправных котлов на ТЭЦ-5 параметры отопления были снижены в Центральном округе. От омичей поступили сотни жалоб. Вчера руководители ТЭЦ-5 заявили, что запустили еще один резервный котел, теперь их работает восемь.