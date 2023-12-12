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Ледяной ад дошел до Нефтяников. На омской ТЭЦ-3 в 30-градусный мороз сломался котел

12 декабря 2023, 04:32
Фото: 1MI
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В омских Нефтяниках в аномальный мороз отключили отопление из-за аварии на ТЭЦ-3

В настоящее время энергетики ремонтируют оборудование. Часть домов перевели на Кировскую котельную.

Жители омских Нефтяников и Левобережья сегодня утром, 12 декабря, сообщили о проблемах с отоплением. В частности, читатели Города55 рассказали, что батареи минувшей ночью стали значительно холоднее на улице Андрианова и проспекте Мира.

Выяснилось, что вечером 11 декабря на ТЭЦ-3 вышел из строя один из котлов. Параметры отопления были снижены.

«На ТЭЦ-3 начала работу ремонтно-восстановительная бригада. Станция работает полным составом оборудования, за исключением остановившегося котлоагрегата», — сообщили в «ТГК-11».

В компании добавили, что ночью энергетики запустили 4 дополнительных бойлера, а часть домов микрорайона «Континентальный» на Левом берегу перевели на Кировскую районную котельную.

Напомним, что последние полторы недели из-за неисправных котлов на ТЭЦ-5 параметры отопления были снижены в Центральном округе. От омичей поступили сотни жалоб. Вчера руководители ТЭЦ-5 заявили, что запустили еще один резервный котел, теперь их работает восемь.

Город начинает согреваться? В Омске на ТЭЦ-5 запустили еще один резервный котел
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#Ремонт#Омск#Отопление#Левый берег#Левобережье#Нефтяники#Микрорайон#ТГК-11#Евгений Игишев#Энергетика#Батареи#Котел
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