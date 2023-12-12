Ледяной ад дошел до Нефтяников. На омской ТЭЦ-3 в 30-градусный мороз сломался котел

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
Modified Сегодня, 04:35
Updated Сегодня, 04:35
Жители омских Нефтяников и Левобережья сегодня утром, 12 декабря, сообщили о проблемах с отоплением. В частности, читатели Города55 рассказали, что батареи минувшей ночью стали значительно холоднее на улице Андрианова и проспекте Мира.
Выяснилось, что вечером 11 декабря на ТЭЦ-3 вышел из строя один из котлов. Параметры отопления были снижены.
«На ТЭЦ-3 начала работу ремонтно-восстановительная бригада. Станция работает полным составом оборудования, за исключением остановившегося котлоагрегата», — сообщили в «ТГК-11».
В компании добавили, что ночью энергетики запустили 4 дополнительных бойлера, а часть домов микрорайона «Континентальный» на Левом берегу перевели на Кировскую районную котельную.
Напомним, что последние полторы недели из-за неисправных котлов на ТЭЦ-5 параметры отопления были снижены в Центральном округе. От омичей поступили сотни жалоб. Вчера руководители ТЭЦ-5 заявили, что запустили еще один резервный котел, теперь их работает восемь.