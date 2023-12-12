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Published Сегодня, 12:15

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Updated Сегодня, 12:17

Алексей Афанасьев рассказал о проверках всех ТЭЦ

Прокурор Омской области Афанасьев озвучил хронологию поломок на ТЭЦ-5

12 декабря 2023, 12:15
Фото: Город55
Алексей Афанасьев рассказал о проверках всех ТЭЦ
По словам главы надзорного ведомства, после многочисленных аварий и ЧП будут проверены все теплоэлектроцентрали «ТГК-11».

Прокурор Омской области Алексей Афанасьев рассказал, как и почему на ТЭЦ-5 случилась череда аварий, из-за которого омичи остались без тепла.

«На ТЭЦ-5 какая-то цепная реакция была с выходом из строя теплоагрегатов [котлов]. Все началось с прорыва магистральной трубы, потом остановка этих агрегатов, потом их запуск, поломка, еще один запуск, и опять поломка», — сообщил Алексей Афанасьев.

Одной из причин, как ранее сообщал Город55, в надзорном ведомстве назвали некачественное топливо и, возможную, халатность со стороны проверяющих структур.

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«Помимо уголовного дела, мы проводим свою комплексную проверку. Уже запросили все паспорта готовности ТЭЦ-5, а после сегодняшнего ЧП и на ТЭЦ-3 будут проверены все теплоэлектроцентрали, которые входят в систему „ТГК-11“, — пообещал Афанасьев.

Кроме того, по словам главы надзорного ведомства, будут проверены структуры и специалисты, которые проверяли степень готовности этих ТЭЦ.

«Безусловно, есть тут и ответственность органов власти, — инженеров, специалистов, которые все это проверяли. Тех, что пришли, посмотрели, решили, что все нормально работает, грейтесь, омичи. Мы посмотрим, кто и как это делал. Ответственность за это будет», — заверили областной прокурор.

Также Афанасьев дал поручение проработать возможность обращения с исками в суд.

«Если возможно, будем обращаться с исками в суд, чтобы все это оборудование привели в нормативное состояние, чтобы оно не ломалось. Все это прописано в государственных технических стандартах, не может эта техника эксплуатироваться просто на глаз», — считает прокурор.

Напомним, что жалобы на отопление и холод в квартирах продолжается и по сей день.

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