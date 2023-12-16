Главный следователь России затребовал доклад о ситуации с отоплением в Омске

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Updated Сегодня, 06:43
Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о решении проблем с отоплением в Омске, сообщили 16 декабря в федеральном следкоме. С похожей ситуацией столкнулись в Тверской и Иркутской областях, Красноярском крае, Хакасии.
«Глава ведомства дал поручения руководителям следственных управлений в указанных регионах представить доклады о мерах реагирования по данным фактам и, установленных в ходе проверочных мероприятий и уголовных дел, обстоятельствах», — сообщили в СК России.
Напомним, в Омске проблемы возникли на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-3. На предприятиях вышло из строя оборудование, из-за чего жители Центрального округа, а затем Нефтяников и Левобережья остались с холодными батареями. Произошло это в самый неподходящий момент, когда в регион пришли аномальные морозы.
На прошлой неделе в омском следкоме возбудили уголовное дело после массового отключения отопления.