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Александр Бастрыкин

Главный следователь России затребовал доклад о ситуации с отоплением в Омске

16 декабря 2023, 06:41
Фото: Следственный комитет России
Александр Бастрыкин

Бастрыкин поручил доложить о решении проблем с отоплением в Омске

Ранее в региональном следкоме завели уголовное дело после массового отключения отопления.

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о решении проблем с отоплением в Омске, сообщили 16 декабря в федеральном следкоме. С похожей ситуацией столкнулись в Тверской и Иркутской областях, Красноярском крае, Хакасии.

«Глава ведомства дал поручения руководителям следственных управлений в указанных регионах представить доклады о мерах реагирования по данным фактам и, установленных в ходе проверочных мероприятий и уголовных дел, обстоятельствах», — сообщили в СК России.

Напомним, в Омске проблемы возникли на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-3. На предприятиях вышло из строя оборудование, из-за чего жители Центрального округа, а затем Нефтяников и Левобережья остались с холодными батареями. Произошло это в самый неподходящий момент, когда в регион пришли аномальные морозы.

На прошлой неделе в омском следкоме возбудили уголовное дело после массового отключения отопления.

Омский следком возбудил уголовное дело после массового отключения отопления
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#Общество#Омск#Отопление#Россия#Уголовное дело#Иркутская область#Красноярский край#Следователь#Евгений Игишев#Оборудование#Тверская область#Холодные батареи#Отключение отопления в 30-градусные морозы в Омске
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