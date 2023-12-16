Главный следователь России затребовал доклад о ситуации с отоплением в Омске

Напомним, в Омске проблемы возникли на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-3. На предприятиях вышло из строя оборудование, из-за чего жители Центрального округа, а затем Нефтяников и Левобережья остались с холодными батареями. Произошло это в самый неподходящий момент, когда в регион пришли аномальные морозы.