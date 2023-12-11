Город начинает согреваться? В Омске на ТЭЦ-5 запустили еще один резервный котел

На проблемной ТЭЦ-5 запустили еще один резервный энергокотел, теперь их работает 8. Губернатор Омской области Виталий Хоценко сегодня, 11 декабря, рассказал, что средняя температура в теплосетях поднялась за сутки на 7-10 градусов.