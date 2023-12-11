Город начинает согреваться? В Омске на ТЭЦ-5 запустили еще один резервный котел

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
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На проблемной ТЭЦ-5 запустили еще один резервный энергокотел, теперь их работает 8. Губернатор Омской области Виталий Хоценко сегодня, 11 декабря, рассказал, что средняя температура в теплосетях поднялась за сутки на 7-10 градусов.
«Кроме того, видим, что система начала прогреваться, так как вода возвращается на станцию не 56-58 градусов, как было ранее, а уже 60-63 градуса. Это говорит о том, что город начинает согреваться», — сообщил глава региона.
Хоценко также добавил, что в настоящее время есть проблемы с отоплением в ряде омских домов. Вечером губернатор планирует провести совещание на ТЭЦ-5.
Отметим, что поток жалоб на холодные батареи не прекращается. Читатели Города55 сообщают о проблемах с отоплением в Центральном округе.
«Дома холодно, полотенчик вообще холодный, помыться невозможно! Когда кончится это издевательство над людьми.»
«Очень прошу осветить ситуацию, сложившуюся в доме № 75/25 по улице Долгирева. Люди замерзают в квартирах, в помещении температура +3°С. Администрация кормит завтраками, обещаниями и моральной поддержкой, от которой теплее не становится.»
«По улице Учебной еле живые батареи.»
В паблике «ЧП Омск» жители Кировского округа рассказали о неудовлетворительном отоплении по адресу улица Авиагородок, 13.
«Дома максимум 10-12 градусов и 10-летний ребенок. Квартира угловая и самый верхний этаж! Должно быть минимум 22 градуса, а у нас все окна во льду, балкон примерз, в квартире невозможно находиться. Работает устройство обогрева, за который нам потом насчитают конскую плату за электричество», — говорится в сообщении.
Отметим, что проблемы с отоплением в Омске продолжаются больше недели. Батареи в квартирах горожан стали холодными в самый неподходящий момент, когда в регион пришли аномальные морозы.
Ранее Город55 рассказывал, что минувшей ночью на улице Масленникова прорвало трубу отопления, двор залило кипятком.