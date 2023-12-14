Омский полицейский устроил погоню с охотинспекторами и подозревается в браконьерстве

Posted Сегодня, 19:57
Published Сегодня, 19:57
Modified Сегодня, 19:57
Updated Сегодня, 19:57
В Омской области решается вопрос о возбуждении уголовного дела на оперуполномоченного уголовного розыска из ОМВД по Любинскому району. Капитана полиции подозревают в незаконной охоте.
Все началось с того, что 12 декабря около 23:44 инспекторы регионального Минпророды во время рейда недалеко от деревни Федоровка Любинского района в охотничьих угодьях заприметили белую «Ниву».
«Автомобиль блокировали, в салоне было двое мужчин, а между сиденьями лежало расчехленное охотничье ружье, что является грубым нарушением закона. Инспекторы попросили водителя и пассажира предъявить документы, но вместо этого, шофер нажал на газ и уехал. Догнать нарушителей в ту ночь не получилось», — рассказал источник Города55.
Однако уже на следующий день силовики выяснили, что «Нивой» управлял оперативник полиции из ОМВД по Любинскому району. При осмотре автомобиля эксперты найдут один патрон калибра 7,62×39, охотничий костюм со следами крови и шерсть животного Помимо этого, на кузове и заднем бампере автомобиля также обнаружены пятна бурого цвета.
Как выяснил Город55, проштрафившийся капитан, видимо, является заядлым охотником, — на него зарегистрировано сразу 4 огнестрельных оружия: нарезной карабин «Сайга», гладкоствольное ружье «ИЖ» и две гладкоствольных «Сайги» 12 и 20 калибра.
Сейчас силовики выясняют личность пассажира «Нивы», который удирал от инспекторов вместе с капитаном. Что же касается оперуполномоченного, то все материалы на него передали в омский СК, где и будут решать вопрос о возбуждении уголовного дела. Назначена и служебная проверка.
Добавим, что, как ранее сообщал Город55, 10 декабря неизвестные расстреляли трех косуль и бросили их тела в кювет недалеко от трассы в Исилькульском районе.