Омский полицейский устроил погоню с охотинспекторами и подозревается в браконьерстве

Сейчас силовики выясняют личность пассажира «Нивы», который удирал от инспекторов вместе с капитаном. Что же касается оперуполномоченного, то все материалы на него передали в омский СК, где и будут решать вопрос о возбуждении уголовного дела. Назначена и служебная проверка.