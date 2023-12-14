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Перевозка ружья в незачехленном виде это грубое нарушение

Омский полицейский устроил погоню с охотинспекторами и подозревается в браконьерстве

14 декабря 2023, 19:57
Фото: Город55
Перевозка ружья в незачехленном виде это грубое нарушение

Омского полицейского винят в браконьерстве и побеге на авто от охотинспекторов

В автомобиле капитана полиции нашли расчехленное ружье, кровь и шерсть животного.

В Омской области решается вопрос о возбуждении уголовного дела на оперуполномоченного уголовного розыска из ОМВД по Любинскому району. Капитана полиции подозревают в незаконной охоте.

Все началось с того, что 12 декабря около 23:44 инспекторы регионального Минпророды во время рейда недалеко от деревни Федоровка Любинского района в охотничьих угодьях заприметили белую «Ниву».

«Автомобиль блокировали, в салоне было двое мужчин, а между сиденьями лежало расчехленное охотничье ружье, что является грубым нарушением закона. Инспекторы попросили водителя и пассажира предъявить документы, но вместо этого, шофер нажал на газ и уехал. Догнать нарушителей в ту ночь не получилось», — рассказал источник Города55.

Однако уже на следующий день силовики выяснили, что «Нивой» управлял оперативник полиции из ОМВД по Любинскому району. При осмотре автомобиля эксперты найдут один патрон калибра 7,62×39, охотничий костюм со следами крови и шерсть животного Помимо этого, на кузове и заднем бампере автомобиля также обнаружены пятна бурого цвета.

Как выяснил Город55, проштрафившийся капитан, видимо, является заядлым охотником, — на него зарегистрировано сразу 4 огнестрельных оружия: нарезной карабин «Сайга», гладкоствольное ружье «ИЖ» и две гладкоствольных «Сайги» 12 и 20 калибра.

Сейчас силовики выясняют личность пассажира «Нивы», который удирал от инспекторов вместе с капитаном. Что же касается оперуполномоченного, то все материалы на него передали в омский СК, где и будут решать вопрос о возбуждении уголовного дела. Назначена и служебная проверка.

Добавим, что, как ранее сообщал Город55, 10 декабря неизвестные расстреляли трех косуль и бросили их тела в кювет недалеко от трассы в Исилькульском районе.

В Омской области неизвестные расстреляли трех косуль и выбросили трупы в кювет
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