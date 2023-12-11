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Published Сегодня, 04:25

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Updated Сегодня, 04:27

В Омской области на дорогу перед машиной выбежали пару десятков косуль

Держатся поближе к полям. В Омской области пару десятков косуль вышли к людям

11 декабря 2023, 04:25
Фото: Управление по охране животного мира

В Омской области на дорогу перед машиной выбежали пару десятков косуль

В Минприроды рассказали, как ведут себя косули в холодное время года.

Жители Омской области встретили на трассе стадо косуль. Пару десятков животных переходили дорогу неподалеку от железнодорожного переезда.

«Неожиданная встреча произошла сегодня ночью на повороте от Называевска на Тюкалинский тракт», — сообщили в паблике «Тарское Прииртышье».
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Фото: Тарское Прииртышье

В Минприроды Омской области рассказали, что косули летом держатся в одиночку, группы образуют лишь самки с детенышами.

«Зимой эти грациозные животные предпочитают держатся в стаде, поближе к местам, богатым кормом — сельхозполям, подкормочным площадкам», — объяснили в ведомстве.

Водителей просят быть внимательнее на трассах в области рядом с зелеными массивами. На прошлой неделе фура сбила лося на дороге Омск-Тара. Водителю придется заплатить штраф в размере 80 000 рублей.

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#Омская область#Животные#Животное#Природа#Косуля#Евгений Игишев#Окружающая среда
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