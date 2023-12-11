Держатся поближе к полям. В Омской области пару десятков косуль вышли к людям

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
Жители Омской области встретили на трассе стадо косуль. Пару десятков животных переходили дорогу неподалеку от железнодорожного переезда.
«Неожиданная встреча произошла сегодня ночью на повороте от Называевска на Тюкалинский тракт», — сообщили в паблике «Тарское Прииртышье».
В Минприроды Омской области рассказали, что косули летом держатся в одиночку, группы образуют лишь самки с детенышами.
«Зимой эти грациозные животные предпочитают держатся в стаде, поближе к местам, богатым кормом — сельхозполям, подкормочным площадкам», — объяснили в ведомстве.
Водителей просят быть внимательнее на трассах в области рядом с зелеными массивами. На прошлой неделе фура сбила лося на дороге Омск-Тара. Водителю придется заплатить штраф в размере 80 000 рублей.