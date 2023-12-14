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Омский штурмовик попросил Путина обеспечить зону СВО РЭБ-глушилками

Раненый штурмовик из Омска попросил Путина обеспечение зону СВО РЭБ-глушилками

14 декабря 2023, 10:48
Фото: Город55

Омский штурмовик попросил Путина обеспечить зону СВО РЭБ-глушилками

Его обращение зачитали во время прямой линии.

К Владимиру Путину обратился раненый штурмовик из Омской области Андрей Никишин. Он попросил президента обеспечить российских служащих РЭБ-глушилками против дронов, так как их в зоне СВО очень мало.

«Их может не хватать где-то, в какой-то конкретной части, это происходить из-за того, что протяженность линии фронта более 2000 километров. В зоне боевых действий находится 617 000 человек. Поэтому где-то могут быть сбои», — сообщил Путин.

Президент добавил, что этот вопрос будет решен и попросил дать ему конкретную информацию, где их недостает.

Путин: формально, частных военных организаций в Российской Федерации не существует
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