Раненый штурмовик из Омска попросил Путина обеспечение зону СВО РЭБ-глушилками

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
К Владимиру Путину обратился раненый штурмовик из Омской области Андрей Никишин. Он попросил президента обеспечить российских служащих РЭБ-глушилками против дронов, так как их в зоне СВО очень мало.
«Их может не хватать где-то, в какой-то конкретной части, это происходить из-за того, что протяженность линии фронта более 2000 километров. В зоне боевых действий находится 617 000 человек. Поэтому где-то могут быть сбои», — сообщил Путин.
Президент добавил, что этот вопрос будет решен и попросил дать ему конкретную информацию, где их недостает.