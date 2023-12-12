Очередная поломка, дорогие яйца и пылающие автомобили. Омск сегодня

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Новость №1. В омских Нефтяниках в аномальный мороз отключили отопление из-за аварии на ТЭЦ-3
Еще недавно на холод в квартирах из-за поломки на ТЭЦ-5 жаловались жители Центрального, Октябрьского и Ленинского округов, сейчас же с идентичной проблемой столкнулись омичи с Левобережья и Нефтяников. Так, например, читатели Города55 рассказали, что минувшей ночью батареи стали значительно холоднее на улице Андрианова и проспекте Мира. Позже оказалось, что виной всему ТЭЦ-3, где ночью вышел из стоя один из котлов.
Новость №2. В Омске существенно выросли цены на яйца, овощи и лекарства в ноябре
Стало известно, какие продукты подорожали в Омской области сильнее всего. Данные по итогам ноября представили в Омскстате. В среднем продукты подорожали на 1,2%, ближе к зиме выросли цены на огурцы (68,6%), виноград (11,2%) и помидоры (10%). Однако апельсины и лимоны, например, подешевели, на 18,3% и 11,3% соответственно. Стоимость хлеба и хлебобулочных же изделий стала выше на 1%. Мясо индейки, геркулес, какао и варенье увеличились в цене на 5,3-7,1%. Подробный анализ читайте в материале.
Новость №3. На стоянке в Омске вспыхнули автомобили, еще один пострадал
Сегодня утром в микрорайоне Амурский-2 во дворе многоквартирного жома сгорели два автомобиля. Читатели Города55 поделились видео с места происшествия. До приезда пожарных местные жители своими силами спасали припаркованные рядом автомобили, но это не спасло один из близстоящих автомобилей от оплавленной краски на крыле и двери. Региональное МЧС полностью потушило возгорание в 10:37, на месте работали 8 спасателей и две пожарные машины.