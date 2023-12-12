Очередная поломка, дорогие яйца и пылающие автомобили. Омск сегодня

Еще недавно на холод в квартирах из-за поломки на ТЭЦ-5 жаловались жители Центрального, Октябрьского и Ленинского округов, сейчас же с идентичной проблемой столкнулись омичи с Левобережья и Нефтяников. Так, например, читатели Города55 рассказали, что минувшей ночью батареи стали значительно холоднее на улице Андрианова и проспекте Мира. Позже оказалось, что виной всему ТЭЦ-3, где ночью вышел из стоя один из котлов.