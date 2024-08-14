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Продуктовая корзина

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2024
Рекордсмен СФО. В Омской области продуктовая корзина подорожала на 17% с начала года
14 августа, 14:35
Помидоры — дешевле, мясо — дороже. За неделю в Омске выросли цены на многие продукты
1 февраля, 03:16
2023
Праздничный сюрприз. Перед Новым годом во многих регионах России подорожала селедка
20 декабря 2023, 12:15
Реальные зарплаты, новогодний стол и праздник без салюта. Омск сегодня
15 декабря 2023, 14:37
Министерство экономики и УФАС проверят, почему в Омске взлетели цены на продукты
15 декабря 2023, 08:40
Готовьте кошелек. Аналитики рассчитали стоимость новогоднего стола в Омской области
15 декабря 2023, 03:04
Очередная поломка, дорогие яйца и пылающие автомобили. Омск сегодня
12 декабря 2023, 13:53
Дорогие яйца, неудачный светофор и кража медведей. Омск сегодня
29 ноября 2023, 13:47
Падение из окна, поезд Деда Мороза и дорожающие продукты. Омск сегодня
8 ноября 2023, 13:38
Омск попал на 42 строчку в рейтинге зарплат среди российских городов
25 сентября 2023, 08:06
Стоимость продуктовой корзины в Омске оказалось одной из самых низких в стране
20 июля 2023, 11:40

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