В Омске на стоянке вспыхнули 2 автомобиля, еще на одной машине оплавилась краска

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Published Сегодня, 05:49
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Сегодня, 12 декабря, в омском микрорайоне Амурский-2 во дворе сгорели два автомобиля. Пожар произошел около 10 часов утра. Читатели Города55 поделились видео с места происшествия.
До приезда пожарных местные жители своими силами спасали припаркованные рядом автомобили.
В региональном МЧС Городу55 рассказали, что в 10:37 пожар был полностью потушен.
«В результате пожара у 1-й машины повреждено навесное оборудование моторного отсека, панель приборов, внутренняя обивка салона, лакокрасочное покрытие переднего бампера. У 2-й машины: багажный отсек, лакокрасочное покрытие багажника и заднего бампера», — сообщили в МЧС.
Также пострадал автомобиль, стоявший рядом, у него оплавилась краска на крыле и двери. От МЧС на месте работали 8 спасателей и две пожарные машины.