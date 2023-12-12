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Published Сегодня, 05:49

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Updated Сегодня, 05:57

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В Омске на стоянке вспыхнули 2 автомобиля, еще на одной машине оплавилась краска

12 декабря 2023, 05:49
Фото: 1MI
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Пожар произошел в микрорайоне Амурский-2.

Сегодня, 12 декабря, в омском микрорайоне Амурский-2 во дворе сгорели два автомобиля. Пожар произошел около 10 часов утра. Читатели Города55 поделились видео с места происшествия.

До приезда пожарных местные жители своими силами спасали припаркованные рядом автомобили.

В региональном МЧС Городу55 рассказали, что в 10:37 пожар был полностью потушен.

«В результате пожара у 1-й машины повреждено навесное оборудование моторного отсека, панель приборов, внутренняя обивка салона, лакокрасочное покрытие переднего бампера. У 2-й машины: багажный отсек, лакокрасочное покрытие багажника и заднего бампера», — сообщили в МЧС.

Также пострадал автомобиль, стоявший рядом, у него оплавилась краска на крыле и двери. От МЧС на месте работали 8 спасателей и две пожарные машины.

#Происшествия#Видео#Омск#МЧС#Автомобили#Евгений Игишев
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